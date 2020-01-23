Em surto, policial aposentado incendeia casa em Cariacica

Um policial militar aposentado brigou com a esposa e logo depois ateou fogo na própria casa no início da noite de quarta-feira (22) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O fogo tomou conta do segundo andar da casa. Antes da chegada dos bombeiros, os vizinhos ajudaram a controlar o fogo.
Segundo uma vizinha do casal, ela ouviu o policial quebrando tudo dentro de casa e logo depois as chamas começaram. Era por volta das 18h quando o incêndio foi registrado. No local, os bombeiros disseram que pouca coisa sobrou dentro da residência.
Além do casal, havia outras três pessoas dentro da casa, incluindo uma criança de três anos de idade. Não há registro de feridos.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em residência, na noite dessa quarta-feira, em Santa Bárbara, Cariacica. Uma pessoa em surto psicológico teria ateado fogo no local. As equipes combateram as chamas e não há relato de feridos. Uma equipe do Samu foi acionada e realizou o atendimento do homem que estava em surto. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento.
