O incêndio está sendo investigado pela Polícia Civil Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Incêndio consome parte de estabelecimento no Centro de Linhares

Um incêndio atingiu parte de um estabelecimento comercial no Centro de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. O fogo começou na madrugada desta terça-feira (21), por volta de 1h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou na ocorrência.

O espaço pertence ao presidente da Câmara de Linhares, Ricardo Bonomo (SD). No local, funcionava uma farmácia administrada pelo parlamentar, mas recentemente o espaço foi reformado e virou uma sorveteria. No mesmo local também funcionava um correspondente bancário.

Nas redes sociais, Bonomo lamentou o fato. A esposa dele, Marcelle Miranda Bonomo, também se pronunciou afirmando que o incêndio foi criminoso. Povo maldoso. Tudo por causa de política, escreveu ela.

No local funcionava uma sorveteria e também um correspondente bancário Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e reservado para a realização de perícia técnica que apontar as causas do incêndio. O vereador e a esposa estiveram na manhã desta terça-feira (21) para registrar a ocorrência na Polícia Civil.

Em entrevista à TV Gazeta, o vereador disse que vai esperar a conclusão das investigações. Já fizemos o boletim de ocorrência, confio na Polícia Civil do Espírito Santo e vamos aguardar agora o retorno deles, comentou.

POLÍCIA INVESTIGA

De acordo com a Polícia Civil, dois homens foram levados para a delegacia sob suspeita de participação no incêndio. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o caso já está sendo investigado. Recebemos essas informações ainda pela madrugada e a Polícia Militar tem trabalhado nesse caso e nós também estamos trabalhando muito nisso para tentar elucidar o crime. Algumas pessoas foram convidadas para vir até a delegacia para verificar a possibilidade de ter participado do crime, porém já descartamos essa possibilidade, preliminarmente, explicou.

Ainda segundo Lucindo, peritos foram enviados ao local para coletar mais informações sobre o caso. A perícia criminal foi acionada e já está fazendo averiguação do veículo para ir ao local e periciar também o estabelecimento onde ocorreu o incêndio. Imagens de videomonitoramento também estão sendo coletadas pelos investigadores, frisou.