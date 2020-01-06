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Batida de frente

Vídeo: carro pega fogo após acidente e fere 6 pessoas em Linhares

O acidente ocorreu na noite deste domingo (5), na estrada que liga Linhares ao distrito de Farias, interior do município

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:49
Um dos veículos chegou a pegar fogo logo após a colisão Crédito: Internauta
Um acidente na noite deste domingo (5) deixou seis pessoas feridas na região Norte do Estado. A colisão aconteceu em uma curva da Rodovia Dalmacio José Mage, que liga Linhares ao distrito de Córrego Farias, interior do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, as vítimas não apresentavam ferimentos graves. Elas foram socorridas e levadas para hospitais de Linhares. Outra equipe conseguiu conter as chamas que atingiram um dos veículos.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um GM Prisma e um Nissan Tiida, que colidiram frontalmente. O segundo veículo chegou a pegar fogo logo após a batida. A pista precisou ser interditada durante os trabalhos de resgate, mas foi completamente liberada logo em seguida.

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