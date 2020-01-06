Vídeo: carro pega fogo após acidente e fere 6 pessoas em Linhares

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, as vítimas não apresentavam ferimentos graves. Elas foram socorridas e levadas para hospitais de Linhares. Outra equipe conseguiu conter as chamas que atingiram um dos veículos.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um GM Prisma e um Nissan Tiida, que colidiram frontalmente. O segundo veículo chegou a pegar fogo logo após a batida. A pista precisou ser interditada durante os trabalhos de resgate, mas foi completamente liberada logo em seguida.