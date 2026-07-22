Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

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Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.
Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.
Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Linhares está em estado crítico e pode comprometer atendimentos e a realização de cirurgias. A situação foi divulgada pelo Hospital Geral de Linhares (HGL), que fez um apelo para que a população doe sangue.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. As doações podem ser feitas no Hemoes de Linhares, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.305, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.
Um homem suspeito de matar outro, de 42 anos, a facadas dentro de uma padaria se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime nesta terça-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito afirmou que cometeu o homicídio por ciúmes da vítima com sua esposa.
De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na segunda-feira (20), em uma padaria no bairro Aviso. Uma atendente contou aos policiais que a vítima entrou correndo no estabelecimento, perseguida por um homem armado com uma faca.
Ainda segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou para desferir os golpes. Em seguida, fugiu a pé. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.
O delegado Fabrício Lucindo informou que, como o suspeito se apresentou apenas nesta terça-feira, já não havia situação de flagrante. Por isso, ele foi ouvido e liberado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
O bairro Fradinhos, em Vitória, recebe no próximo sábado (25), das 8h às 13h, mais uma edição do Programa Vitória com Você, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população. Entre eles estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), encaminhamento para vagas de emprego e atualização da carteira de vacinação.
Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), o mutirão será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Áureo Monjardim e não exige agendamento prévio.
Serviços disponíveis
Documentação e cidadania
Qualificação e empreendedorismo
Vacinação humana;
Testagem de ISTs e hepatites;
Saúde bucal;
Orientação sobre arboviroses e distribuição de absorventes.
Bem-estar animal
Assistência social
Cras: atendimento e orientações do Cadastro Único; acolhida e orientações;
Cramsv;
Coordenação de Igualdade Racial;
Cabide Solidário: roupas, calçados e acessórios gratuitos;
Programas habitacionais e regularização fundiária.
Justiça e cidadania
Defensoria Pública;
TJES: Núcleo de Solução de Conflitos.
Segurança
Defesa Civil;
Guarda Cidadã com brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de histórias.
Outras assistências
Procon: orientação e distribuição de material educativo;
CDL Vitória: consultas ao SPC/Serasa e orientações;
Casa Rosa;
Tour por Vitória com óculos de realidade virtual 360º.
Serviço
Vitória com Você - Bairro Fradinhos
Local: Emef José Áureo Monjardim - Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, n°163
Data: sábado (25)
Horário: das 8h às 13h
Um homem de 34 anos foi preso na manhã de segunda-feira (20) após expulsar a própria mãe de casa, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso anteriormente por ameaçar a vítima e descumpriu uma medida protetiva de urgência.
Segundo o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Guaçuí, o homem havia sido preso em flagrante por ameaçar a mãe. Desta vez, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
A vítima relatou que, após ser colocado em liberdade, o filho retornou à residência, expulsou-a do imóvel e se recusou a sair, obrigando a mãe a se abrigar na casa de parentes.
Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher conseguiu retornar à residência com apoio da Polícia Civil. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Ainda segundo a corporação, a menina tentou proteger o coelho, mas os cães avançaram na direção dela enquanto tentavam alcançar o animal. A criança sofreu arranhões. O pai interveio para retirar o coelho da boca de um dos pit bulls e acabou mordido no dedo médio da mão esquerda. Após o ataque, os dois receberam atendimento médico. O estado de saúde do coelho não foi informado.
A tutora dos cães foi localizada pelos policiais. Ela confirmou ser responsável pelos animais e informou que eles haviam escapado de casa porque a cerca elétrica estava danificada. A mulher também afirmou que já tinha conhecimento do ocorrido. De acordo com a PM, ela foi orientada com relação à sua responsabilidade sobre a guarda dos animais.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que orientou as vítimas a registrarem a ocorrência em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A corporação ressaltou que o crime de lesão corporal depende de representação da vítima para que a investigação seja instaurada.
Um motociclista deixou um policial militar ferido ao furar uma blitz no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi flagrado momentos antes realizando manobras perigosas, equilibrando a motocicleta sobre apenas uma roda, prática conhecida como "dar grau".
Ainda segundo a corporação, o motociclista desobedeceu à ordem de parada e rompeu dois bloqueios policiais. No primeiro deles, atingiu um militar, que sofreu uma lesão superficial no pé. Na tentativa de impedir a fuga, os policiais efetuaram dois disparos com munição de elastômero (arma de menor potencial ofensivo), mas o suspeito conseguiu escapar. A Polícia Militar informou que a motocicleta utilizada na fuga já foi identificada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o condutor foi identificado ou se o caso está sendo investigado, e aguarda retorno.
A Prefeitura de Vila Velha promove nesta quarta-feira (22), às 19 horas, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação de uma unidade do Supermercado BH. O empreendimento está previsto para ser implantado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.
Segundo a administração municipal, a participação da população é aberta e poderá ser feita de forma presencial ou virtual. A audiência será realizada no Auditório do Shopping Boulevard Vila Velha, localizado próximo do futuro empreendimento.
O evento também terá transmissão pela plataforma Zoom. Durante o encontro, serão apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.
Quem optar pela participação on-line deve realizar inscrição pelo link https://abre.ai/inscricaoeiv-bh ou Clicando Aqui. O acesso à audiência será pelo endereço https://abre.ai/eiv-bh ou Clicando Aqui. utilizando o ID 839 7229 2173 e a senha EIV2026. Em caso de dúvidas sobre a inscrição ou acesso à audiência, o atendimento é feito pelo WhatsApp (27) 98111-2490.
Um mergulhador morreu durante uma atividade de pesca submarina na Praia do Pontal, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Deivid Santos, de 39 anos. Segundo familiares, ele trabalhava com pesca submarina.
De acordo com a Polícia Militar, Deivid estava acompanhado de um amigo, que pilotava a embarcação. Em depoimento aos policiais, o homem relatou que o mergulhador retornou rapidamente à superfície e, em seguida, teria passado mal e vindo a óbito.
O piloto da embarcação ficou em estado de choque e precisou ser socorrido pelo Samu/192, sendo encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes, que aguardará o resultado dos exames.
Um incêndio atingiu parte de um galpão de uma madeireira na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). O combate às chamas foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.
Durante a ocorrência, três moradores de residências próximas ao galpão foram encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Teresa para avaliação médica após inalarem fumaça. Segundo os bombeiros, eles estavam em estado estável e sem ferimentos.
Para controlar o incêndio, as equipes retiraram o material de madeira prensada armazenado no galpão da serraria para uma área externa, com auxílio de uma pá mecânica operada por um civil. Enquanto o material era removido, os bombeiros realizavam o resfriamento para evitar que as chamas voltassem.
Após o combate, os responsáveis pela madeireira foram orientados a manter o monitoramento do material retirado, que ainda apresentava risco de voltar a entrar em combustão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes deixaram o local, não havia focos de fumaça no material e não houve necessidade de acionamento da perícia.