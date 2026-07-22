BR 101 em Ibiraçu terá interdição total por até duas horas para detonação de rochas

Um trecho da BR 101 será totalmente interditado na tarde desta quarta-feira (22), em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, para a realização de uma detonação de rochas. O bloqueio está previsto para começar às 14h, no km 224 da rodovia, e deve durar cerca de duas horas.





De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101. Após a conclusão da operação, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado no sistema de "Pare e Siga".





A concessionária orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Em caso de chuva, a operação poderá ser cancelada e remarcada.