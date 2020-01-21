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Norte do ES

Incêndio atinge galpão de fábrica de móveis em Linhares

Segundo o Corpo do Bombeiros, ninguém estava no local no momento da ocorrência

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 23:39
O galpão pertence a uma fábrica de móveis Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu um galpão, no bairro Movelar em Linhares, na tarde desta segunda-feira (20). O galpão pertence a uma fábrica de móveis e, segundo o Corpo do Bombeiros, ninguém estava no local no momento da ocorrência.
Uma representante da empresa disse à reportagem da TV Gazeta Norte, que o incêndio pode ter sido criminoso. Ela relatou que um vigilante que trabalha no local viu um homem fugindo do local.
A representante disse que já esteve na delegacia para registrar ocorrência. Ainda segundo ela, não é possível calcular o prejuízo com o incêndio, mas o maquinário que era utilizado pela fábrica fica exatamente no local atingido pelo fogo.
A Polícia Civil informou que aguarda a perícia, e se for constatado que se trata de incêndio criminoso, o caso será encaminhado para investigação.

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