Incêndio atinge galpão de fábrica de móveis em Linhares

O galpão pertence a uma fábrica de móveis Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um galpão, no bairro Movelar em Linhares, na tarde desta segunda-feira (20). O galpão pertence a uma fábrica de móveis e, segundo o Corpo do Bombeiros, ninguém estava no local no momento da ocorrência.

Uma representante da empresa disse à reportagem da TV Gazeta Norte, que o incêndio pode ter sido criminoso. Ela relatou que um vigilante que trabalha no local viu um homem fugindo do local.

A representante disse que já esteve na delegacia para registrar ocorrência. Ainda segundo ela, não é possível calcular o prejuízo com o incêndio, mas o maquinário que era utilizado pela fábrica fica exatamente no local atingido pelo fogo.