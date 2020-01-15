Obras da fábrica da Britânia em Linhares começam em março

Fábrica da Britânia em Curitiba, no Paraná Crédito: Britania/Divulgação

R$ 200 milhões na primeira fase do projeto, que contempla a construção de um galpão de distribuição e de uma fábrica. Ao todo, com outras etapas do projeto, os investimentos da empresa no As obras da fábrica da Britânia Eletrodomésticos, no distrito de Bebedouro, em Linhares , vão começar em março. De acordo com a empresa, que tem sede na cidade de Curitiba (PR), serão investidos cerca dena primeira fase do projeto, que contempla a construção de um galpão de distribuição e de uma fábrica. Ao todo, com outras etapas do projeto, os investimentos da empresa no Espírito Santo podem chegar R$ 400 milhões.

A construção da fábrica foi adiantada com exclusividade pela colunista de A Gazeta Beatriz Seixas em dezembro e confirmada por executivos do grupo nesta quarta-feira (15), em Vitória. A previsão da empresa é de que a operação da fábrica tenha início em janeiro do próximo ano. No início da operação, serão gerados cerca de mil empregos diretos, mas esse número pode crescer conforme a demanda chegando a cerca de 2 mil oportunidades.

As vagas serão para todos os níveis de ensino e a recrutamento deve começar entre novembro e dezembro deste ano. Os currículos serão recebidos por uma equipe da empresa e por um cadastro no site da Britânia.

Já as vagas para a construção da unidade ainda não foram anunciadas, mas a seleção deve ser realizadas pela empreiteira que fará a obra. A expectativa é de que a companhia responsável pela construção da fábrica seja escolhida até o próximo mês.

NOVA UNIDADE DA BRITÂNIA

O diretor presidente da Britânia, César Buffara, explica que a unidade será construída em uma área de 65 mil metros quadrados, o que equivale a cerca de 1,5 campo de futebol. A produção deve abastecer todo o país. Do total de investimentos destinados á primeira fase do projeto, R$ 110 milhões serão para a compra de máquinas e equipamentos importados. Outros R$ 80 milhões para a construção da unidade.

"A construção da fábrica e do centro de distribuição é a etapa um dos projetos da Britãnia para Linhares. Nós vamos fazer mais etapas do que esta que anunciamos nesta quarta (16). A partir do próximo ano, vamos iniciar, na unidade do Espírito Santo, a produção do gabinete e do cesto da máquina de lavar automática. A máquina de lavar automática é um novo produto nosso e ele está vindo já para o Estado, por enquanto a que comercializamos é importada", apontou.

Ainda segundo Buffara, praticamente toda a linha de eletroportáteis será produzida na unidade de Linhares em duplicidade com a unidade de Santa Catarina. Os componentes para abastecer a produção devem chegar pelo Porto de Vitória . Além disso, em uma segunda etapa, o terminal pode receber produtos finalizados.

"Ainda está a definir se a unidade de Linhares vai receber produtos importados já acabados. Inicialmente não teremos espaço para isso. Para receber essa mercadoria precisaremos fazer a segunda etapa do projeto logo em seguida, o que deve levar de um ano e meio a dois anos depois do início das operações da fábrica" César Buffara - diretor presidente da Britânia

Ainda segundo o diretor presidente, hoje a unidade de Santa Catarina tem 150 mil metros de Centro de Distribuição que dão um suporte a importação de produtos acabados. No Espírito Santo, os 65 mil metros iniciais construídos já estariam cheios com a produção local e, por isso, a necessidade de uma expansão.

Futuramente as mercadorias podem chegar via Porto da Imetame, em Aracruz, o que reduzia ainda mais o custo com logística. De acordo com o governado do estado Renato Casa Grande, o porto deve ser estar pronto em três anos e viabilizará o deslocamento maior de containers entre os países.