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Oportunidade

Brinox vai instalar fábrica em Linhares e deve criar 640 empregos

Grupo já opera com 45 pessoas em um galpão no município, mas a produção na nova unidade fabril deve começar em junho de 2020. No processo de instalação, são estimadas pelo menos 400 vagas e outras 240 pessoas vão trabalhar diretamente na fábrica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 17:56

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 17:56

O grupo Brinox tem sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e construirá em Linhares a primeira fábrica fora do Estado gaúcho Crédito: Brinox/Divulgação
O grupo Brinox, um dos maiores conglomerados do país voltado para a confecção de itens domésticos como panelas, talheres e utensílios, construirá uma unidade fabril em Linhares, a primeira fora do Rio Grande do Sul. A expectativa é que sejam geradas até 640 vagas de emprego em todo o processo de instalação e produção da fábrica no Norte do Estado, sendo 240 diretamente na empresa e o restante na construção do empreendimento.  

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Na tarde desta segunda-feira (23), em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, a empresa anunciou os planos de investimento para o Estado e ressaltou a importância que o Espírito Santo tem para o crescimento do grupo nos próximos anos. Para o presidente Christian Hartenstein, o Espírito Santo tem uma localização geográfica propícia, pois fica estrategicamente próximo dos centros de consumo dos  produtos da empresa, como São Paulo, Minas e as regiões Nordeste e Norte do país.
"A logística portuária, em especial, também foi um atrativo, pois pretendemos não apenas importar matéria-prima como também escoar nossa produção. Esse foram  fatores determinantes. Destaco também a qualidade do material humano e capacitado encontrado aqui. Nos surpreendeu a qualificação dos profissionais com os quais já estamos lidando"
Christian Hartenstein - Presidente do grupo Brinox
A fábrica da empresa será construída em uma área total de 35 mil metros quadrados, e a obra deverá ser iniciada ainda no primeiro semestre de 2020. A expectativa do grupo é ter uma "produção beta" na metade do ano, quando deve chegar maquinário mais pesado para a fabricação em larga escala dos produtos da empresa. Atualmente, três marcas compõem o grupo: a Brinox, voltada para a confecção de panelas em alumínio e talheres; a Coza, especializada em produtos de plástico de alta qualidade; e também a Haus Concept, que confecciona itens à base de melamina,  similar à porcelana, mas que não se quebra.

PANELA CAPIXABA

Embora a fábrica ainda não tenha sido iniciada, o grupo já opera em um galpão no município de Linhares e conta com 45 funcionários. Nesse primeiro momento, a parte de finalização das panelas é feita por lá, mas a empresa acredita que, em junho, a primeira  de fato capixaba já possa ser confeccionada.
Brinox vai instalar fábrica em Linhares e espera criar 640 empregos
"A primeira panela genuinamente capixaba, ou seja, produzida de ponta a ponta no Estado, ainda dependerá da entrega das máquinas, que virão da Itália. Estamos estimando, para junho, o início da produção 100% no Espírito Santo. Hoje, o que já começamos a fazer é a fase de finalização. O processo produtivo é composto de várias etapas, e atualmente já conseguimos trabalhar no acabamento das panelas, fazendo a parte de fixação dos cabos, tampas, etiquetas e caixas", detalhou Hartenstein.
O governador Renato Casagrande (PSB) exaltou a importância da instalação do grupo Brinox no Estado, atestando a competitividade do Espírito Santo em atrair novos investidores.
Governador Renato Casagrande e executivos do grupo Brinox se encontraram no Palácio Anchieta Crédito: Murilo Cuzzuol
"Fechamos o ano com notícias boas. A Brinox é mais uma empresa que vem se instalar no Estado, reconhecendo a nossa organização, a boa relação republicana com o setor empresarial. Isso tudo ajuda a gerar um cenário de oportunidade ao capixaba. Para nós, é uma conquista ter um grupo desse atuando no Estado. As pessoas confiam no Estado e nas instituições. Nossa localização nos ajuda muito, contamos com bons incentivos fiscais, como a Sudene. Esse somatório de fatores é garantia de oportunidade de emprego e geração de renda", frisou.
Fundado em 1988, o grupo Brinox conta atualmente com um catálogo de mais de cinco mil itens, tem capacidade de produzir até dois milhões de talheres por mês, e é a segunda marca mais presente no segmento de panelas no país, com cerca de 10% do mercado nacional. Quando estiver em operação plena, a fábrica de Linhares terá capacidade de produzir uma panela a cada oito segundos. As três linhas de produção das marcas do grupo serão instaladas no município capixaba. O investimento total na cidade deverá ser da ordem dos R$ 50 milhões.

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