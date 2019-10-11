Brinox abre vagas de empregos para fábrica em Linhares

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai ganhar uma fábrica do grupo gaúcho Brinox. O investimento de R$ 50 milhões vai abrir 240 empregos na fase plena de operação. A empresa já começou a seleção dos profissionais que serão contratados pela companhia.
A expectativa é de que a planta inicie operação ainda no primeiro semestre de 2020. O Espírito Santo reúne uma localização estratégica, aliada ao talento humano de grande capacidade técnica, comentou diretor-geral da Brinox, Christian Hartenstein. A corporação é especializada em fabricar itens de utilidade domésticas.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explicou que a vinda da empresa tem relação com a melhoria no ambiente de negócios capixaba. (A Brinox) Trata-se de um importante grupo, com uma história consolidada no país, e que vai fortalecer a economia local. A Sedes se orgulha por ter articulado as negociações que contribuíram para a escolha do Estado, e temos certeza que será mais uma oportunidade para a geração de renda e empregos para os capixabas, destacou.
Segundo o diretor da Brinox, os investimentos serão realizados de forma escalonada. No primeiro semestre de 2020 esperamos iniciar nossa operação na versão beta, e no prazo de três anos, vamos concluir o total de investimentos, alcançando nossa fase plena de operações, destacou Hartenstein.
O parque fabril que será desenvolvido no Estado é o primeiro do grupo fora do Rio Grande Sul, onde atua há 30 anos. Essa unidade representa nossa expansão. As operações na unidade de Caxias do Sul continuam da mesma forma. Temos uma história com a cidade e vamos mantê-la. A expansão se faz importante para ampliarmos nossa operação e melhoria da nossa capacidade de abastecimento das regiões Sudeste e Nordeste do País, explica o diretor Christian Hartenstein.
Ainda segundo Hartenstein, a empresa já está selecionando os trabalhadores. Para concorrer a uma das vagas oferecidas basta enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected].