Brinox abre vagas de empregos para fábrica em Linhares

Sede da Brinox, em Caxias do Sul Crédito: Brinox/Divulgação

A cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, vai ganhar uma fábrica do grupo gaúcho Brinox. O investimento de R$ 50 milhões vai abrir 240 empregos na fase plena de operação. A empresa já começou a seleção dos profissionais que serão contratados pela companhia.

A expectativa é de que a planta inicie operação ainda no primeiro semestre de 2020. O Espírito Santo reúne uma localização estratégica, aliada ao talento humano de grande capacidade técnica, comentou diretor-geral da Brinox, Christian Hartenstein. A corporação é especializada em fabricar itens de utilidade domésticas.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explicou que a vinda da empresa tem relação com a melhoria no ambiente de negócios capixaba. (A Brinox) Trata-se de um importante grupo, com uma história consolidada no país, e que vai fortalecer a economia local. A Sedes se orgulha por ter articulado as negociações que contribuíram para a escolha do Estado, e temos certeza que será mais uma oportunidade para a geração de renda e empregos para os capixabas, destacou.

Segundo o diretor da Brinox, os investimentos serão realizados de forma escalonada. No primeiro semestre de 2020 esperamos iniciar nossa operação na versão beta, e no prazo de três anos, vamos concluir o total de investimentos, alcançando nossa fase plena de operações, destacou Hartenstein.

O parque fabril que será desenvolvido no Estado é o primeiro do grupo fora do Rio Grande Sul, onde atua há 30 anos. Essa unidade representa nossa expansão. As operações na unidade de Caxias do Sul continuam da mesma forma. Temos uma história com a cidade e vamos mantê-la. A expansão se faz importante para ampliarmos nossa operação e melhoria da nossa capacidade de abastecimento das regiões Sudeste e Nordeste do País, explica o diretor Christian Hartenstein.