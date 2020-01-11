R$ 9 bilhões em investimentos no ES vão criar 17 mil empregos em 2020

Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES Crédito: Fribria/Divulgação

Após seis anos andando para trás ou de lado, a economia brasileira deve voltar a crescer de forma substancial em 2020. No Espírito Santo , essa retomada deve ser impulsionada por grandes projetos privados que estão sendo destravados após os anos de crise. São empreendimentos de grande porte previstos para sair do papel neste ano e que vão criar milhares de empregos e atrair bilhões de reais em investimentos.

A Gazeta mapeou pelo menos 10 anúncios recentes de projetos privados de Norte a Sul do Estado. São empreendimentos em grandes portos multiuso, obras ambientais, novas plantas industriais e construção de imóveis que, juntos, vão demandar R$ 8,9 bilhões em investimentos e abrir 17,3 mil postos de trabalho em 2020.

Para o cálculo, foram considerados projetos confirmados para se iniciarem neste ano ou que já tinham começado mas que continuarão em andamento por empresas como Vale, ArcelorMittal Tubarão e Café Cacique.

O maior projeto dessa carteira, sem dúvidas, é o do Porto Central, que deve ter as obras iniciadas até junho em Presidente Kennedy , no Sul do Estado. O complexo portuário de águas profundas já tem todas as licenças emitidas para iniciar a construção e, neste primeiro semestre, terá que cumprir condicionantes ambientais.

Só nesse empreendimento, o investimento estimado é de R$ 3,5 bilhões, com previsão de criação de aproximadamente 4 mil empregos ao longo de toda a obra, sobretudo para trabalhadores especializados em construção pesada.

Outro grande projeto portuário aguardado pelos capixabas e que começará a sair do papel em 2020 é o do Imetame Porto, em Aracruz, no Norte do Estado . Trata-se de um terminal multiuso que receberá investimentos de R$ 700 milhões e prevê abrir 1,1 mil vagas.

"O crescimento dos portos é uma demanda antiga do Espírito Santo e que é fundamental para a nossa infraestrutura, permitindo ao Estado se conectar com o mundo. É um tipo de investimento grande, que precisa de confiança para fazer, e que não vai impactar a economia apenas durante a implantação, mas trará crescimento constante depois também", comentou o economista Eduardo Araújo" Eduardo Araújo - Economista

GRANDES EMPRESAS

Companhias que estão entre as maiores que já atuam no Estado também devem investir pesado em 2020. Projetos oriundos do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) de Vale e ArcelorMittal em Tubarão para reduzir a emissão de poeira e poluentes estão na lista dos empreendimentos que vão criar empregos.

Já a Arcelor continuará com a execução de empreendimentos ambientais de R$ 1,14 bilhão, porém as vagas de emprego já foram preenchidas. A siderúrgica tem ainda três projetos que devem continuar em 2020: o de construção de uma planta de dessalinização de água do mar, o da instalação da quarta bateria de fornos, e reformas nas baterias dos fornos 2 e 3.

A marca vai aportar nesses três investimentos um total de R$ 933 milhões, criando 1.100 empregos . Para Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Sistema Findes), os anúncios dessas grandes empresas reforçam o otimismo para este ano. Se a indústria capixaba não cresceu em 2019, foi porque tivemos problemas com essas três grandes empresas, disse o executivo em referência a queda de 14% da produção industrial do Estado entre janeiro e outubro do ano passado.

A Suzano, por exemplo, precisou fazer um freio de arrumação forte para reduzir a oferta de celulose. A Vale está prometendo religar suas duas usinas que foram desligadas por conta de Brumadinho. Então, acreditamos que vão performar melhor em 2020. As três juntas (Vale, Arcelor e Suzano) têm carteira de investimentos superior a R$ 3 bilhões e isso vai puxar toda a cadeia de fornecedores para cima também, comentou.

NOVAS FÁBRICAS

Para além dos investimentos de grandes companhias e de projetos que já eram aguardados, 2020 promete ser o ano da implantação de novas fábricas no Estado. Só na reta final de 2019, houveram anúncios de plantas industriais da Britânia e da Brinox , em Linhares, no Norte; da fábrica de papel da Suzano, em Cachoeiro; além da planta da Café Cacique , também em Linhares, esta já iniciada.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento, Marcos Kneip, o fato de várias empresas estarem buscando vir para o Espírito Santo é fruto de um conjunto de fatores, que vão desde a localização estratégica ao ambiente de negócios positivo.

Somos um Estado organizado, que é nota A em gestão fiscal desde 2012 . Isso nos permite ter um lugar com boa qualidade de educação - o que se reflete em boa mão de obra -, com pouquíssimos roubos de carga e onde é possível retirar o alvará de forma simples e digital, afirmou.

O secretário disse ainda acreditar que, como os incentivos fiscais no Estado têm data para acabar, as empresas estão adiantando seus projetos. Isso além do fato dos sinais de que a economia está voltando a tracionar e que, se confirmar essas expectativas, será bom para o Brasil e também para o Estado.