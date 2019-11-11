Obras do Porto Central, no Sul do ES, começam até junho de 2020

Planta do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

Porto Central e a empresa holandesa Van Oord assinam nesta terça-feira (12) o protocolo de intenções para a implementação do complexo portuário em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. As obras devem começar até junho de 2020.

O acordo será firmado no Fórum Desenvolvimento e Inovação: O Futuro do Espírito Santo, promovido pela Global Ideas, em parceria com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (CoinfraES) e Associação Brasileira de Engenheiros Civis no Estado (Abenc-ES).

A partir desse ato, o mercado terá a certeza que o Porto Central é um projeto real e que investidores já embarcaram nesse empreendimento de cerca de R$ 3 bilhões. Por isso, vamos atender a todas as condicionantes ambientais no primeiro semestre de 2020 com um investimento de cerca de R$ 40 milhões", explicou o CEO da corporação, José Maria Novaes.

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Segundo ele, o terminal será um indutor do crescimento regional. "Com a estrutura do terminal portuário e o complexo industrial que serão construídos, outras oportunidades surgirão após essa primeira etapa como o Terminal de Energia, capaz de movimentar petróleo e seus derivados, abastecendo a Região Sudeste e até o Estado de Goiás, por exemplo, onde esses produtos chegam através de caminhões", complementou Novaes.

O fechamento do acordo foi divulgada pela assessoria do CoinfraES. O Porto Central será instalado em uma área de aproximadamente 2.000 hectares, o equivalente a 3.000 campos de futebol. E acomodará vários terminais de grande escala ao longo de seus 10 km de berços e píeres.

Com até 25 metros de profundidade, o Porto Central estará apto a receber os maiores navios do mundo, tais como VLCCs e Valemax, com até 400.000 toneladas de capacidade.

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O acesso marítimo para os terminais será realizado por meio de um canal de acesso de 300 metros de largura, permitindo duas vias de tráfego simultâneo para navios de médio porte e tráfego de sentido único para os maiores navios.