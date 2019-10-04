Chegada de produtos importados no Espírito Santo pode ser prejudicada Crédito: Chico Guedes - 15/04/2005

Your browser does not support the audio element. Guerra dos portos - ES promete brigar com o Rio para manter importação

Pelas regras atuais, quem importa pelo Rio de Janeiro, paga 12% de ICMS assim que o produto chega ao Estado. Se o destino final for outra Unidade Federativa que não o Rio, o importador fica com um crédito de 4% referente ao imposto que já foi pago.

Com a mudança, o importador só precisará pagar o ICMS quando o produto for vendido. De acordo com o advogado Alexandre Fiorot, especialista em Direito Tributário e diretor regional do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o benefício acontece por dois motivos diferentes.

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“É uma situação vantajosa porque você não paga o imposto de forma antecipada e paga de forma mais justa. Geralmente os importadores têm dificuldade para receber os créditos que lhes são devidos. Se isso acontece, ele perde em competitividade”, avaliou.

Esse pagamento diferenciado do ICMS já acontece no Espírito Santo por meio dos programas Invest e Fundap . A questão é que os portos do Rio de Janeiro são maiores e podem ser mais vantajosos de se operar que os portos capixabas, fazendo com que os importadores deixem o Estado.

“Hoje o que a atrai os importadores para o Espírito Santo não é a infraestrutura, mas o benefício tributário. É preciso investir em infraestrutura para que eles permaneçam por aqui”, acrescentou Fiorot.

Justiça

“O governo não está abrindo mão de um imposto, só está ‘dizendo’ que vai receber mais à frente. A gente já tem esse diferimento e, justamente por isso, acredito que o Espírito Santo deva ser pouco impactado”, pondera Nemer.

Estado

Procurado para comentar o assunto, o secretário de Estado da Fazenda , Rogelio Pegoretti, disse que o Estado não vai “assistir inerte ao movimento mais agressivo do Rio de Janeiro” no que diz respeito à política tributária.

“Estamos notando que o Rio tem adotado uma agressividade maior na guerra fiscal. Isso não é saudável para o país. Recentemente teve o diferimento do gás e agora o do ICMS nas importações”, comenta o secretário.

“Adotaremos as medidas que forem necessárias para proteger nossas empresas, empregos e arrecadação. Podemos adotar até medidas maiores que as apresentadas pelo governo do Rio”, diz o Pegoretti.

Ele, no entanto, não acredita que empresas que fazem importação pelo Espírito Santo optem pelo Rio de Janeiro por conta do incentivo.