Gás natural: ES vai brigar para não perder investimentos para o Rio

Termelétrica no distrito de Povoação, em Linhares, é movida a gás natural Crédito: Arquivo

investimentos de novas plantas termelétricas previstas para o Estado. A batalha é contra uma ofensiva do Rio de Janeiro, que planeja isentar projetos de geração de energia elétrica de pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços). O governo capixaba promete barrar o incentivo fiscal no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O Espírito Santo promete travar uma briga para manterde novas plantas termelétricas previstas para o Estado. A batalha é contra uma ofensiva do, que planeja isentar projetos de geração de energia elétrica de pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços). O governo capixaba promete barrar o incentivo fiscal no

“Novos benefícios dependem de aprovação unânime dos Estados, e o Espírito Santo se posicionará contra a essa nova abertura”, afirmou a Secretaria de Estado da Fazenda por meio de nota.

ICMS na compra de gás natural por projetos de termelétricas que tenham interesse em se instalar por lá. Segundo representantes do setor, a medida é agressiva e pode fazer com que o Espírito Santo perca investimentos para o vizinho. Nesta terça-feira (24), o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Lucas Tristão, disse que o governador fluminense Wilson Witzel prepara decreto para zerar a cobrança dena compra depor projetos de termelétricas que tenham interesse em se instalar por lá. Segundo representantes do setor, a medida é agressiva e pode fazer com que o Espírito Santo perca investimentos para o vizinho.

leilão de energia do governo federal A-6, marcado para o dia 17 de outubro. De acordo com o secretário fluminense, São Paulo e Bahia já promovem essa isenção. O objetivo da medida proposta por Witzel é, de fato, atrair novos empreendimentos considerando o próximode energia do governo federal A-6, marcado para o dia 17 de outubro. De acordo com o secretário fluminense,já promovem essa isenção.

Findes), Durval Vieira de Freitas, a medida de isenção do imposto é importante para o mercado de gás como um todo, já que pode promover uma maior utilização do produto em nível nacional. No entanto, ele avalia que o Espírito Santo pode ficar em uma posição sensível caso não tome medida parecida. “A gente espera que o governo do Estado responda em situação similar, que traga motivação para que o Estado aproveite melhor o gás produzido aqui”, diz. Para o coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (, Durval Vieira de Freitas, a medida de isenção do imposto é importante para o mercado de gás como um todo, já que pode promover uma maior utilização do produto em nível nacional. No entanto, ele avalia que o Espírito Santo pode ficar em uma posição sensível caso não tome medida parecida. “A gente espera que o governo do Estado responda em situação similar, que traga motivação para que o Estado aproveite melhor o gás produzido aqui”, diz.

LEILÃO

Porto Central, em Presidente Kennedy, e no Porto da Imetame, em Aracruz. Para o próximo leilão, já se inscreveram cinco projetos voltados para a instalação de termelétricas no Espírito Santo. Quem vencer, terá seis anos para concluir as obras e começar a operar. Duas propostas são as mais cotadas para saírem do papel: uma no, e no, em

Shell também anunciou, em agosto, que avalia a possibilidade de construir uma usina térmica para gerar energia a partir de gás natural no Espírito Santo. Em fevereiro, a empresa divulgou o investimento de US$ 700 milhões - mais de R$ 2,5 bilhões - para a construção de uma termelétrica em Macaé (RJ), que deve ficar pronta em 2023. A petrolífera. Em fevereiro, a empresa divulgou o investimento de US$ 700 milhões - mais de R$ 2,5 bilhões - para a construção de uma termelétrica em Macaé (RJ), que deve ficar pronta em 2023.

Para o diretor da Linhares Geração Marco Antonio de Bulhões Marcial, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Geração, Distribuição e Transmissão de Energia (Sinerges), a perda de competitividade nesse setor tem consequência para a economia do Estado como um todo.

“A Linhares Geração é responsável por 40% do consumo de gás do Estado atualmente, ou seja, grandes térmicas garantem alto consumo e isso leva os players produtores de gás a investir em infraestrutura para atendê-las. Ao construir novas rotas de gasodutos e estações de tratamento, tornam o preço do gás mais barato naquela região, e de seus subprodutos também, como o gás de cozinha e a gasolina. Você então passa a ter uma área com mais oferta de gás e a valores menores, o que é um atrativo para indústrias”, explica.

O diretor também é favorável que o Estado ofereça condições fiscais iguais às do Rio. “O Espírito Santo precisa ser ágil. Se a indústria migra para o Rio, leva com ela renda e emprego”, afirma.

A decisão de Witzel de isentar de ICMS a venda do gás para termelétricas deverá passar por aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

RECEITA DO ES

Segundo a Sefaz, o Espírito Santo já pratica redução de base de cálculo do ICMS para o gás natural destinado às térmicas. “O ICMS derivado dessas operações não corresponde nem a 1% da arrecadação total. Em setembro, por exemplo, foram arrecadados R$ 40 milhões decorrentes de ICMS sobre o gás natural, mas apenas R$ 324 mil foram oriundos do gás destinado às térmicas”, diz a nota.

O Estado diz ainda que, como 60% do gás natural produzido em terras capixabas é atualmente destinado a outras unidades da federação, o Espírito Santo tem condições de de abrigar grandes plantas industriais e é tão competitivo quanto o Rio.