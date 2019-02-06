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Beatriz Seixas

Investimento de R$ 400 milhões e 1.100 empregos na ArcelorMittal Tubarão

Números são relativos à reforma do alto-forno 2 e do lingotamento continuo 2

Públicado em 

06 fev 2019 às 01:12
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Alto-forno 2 da ArcelorMittal Tubarão Crédito: Rogerio Mathias da Costa/Divulgação AMT
A ArcelorMittal Tubarão vai investir, no segundo semestre, cerca de R$ 400 milhões na unidade capixaba. Os recursos vão ser direcionados para obras de reforma no segundo alto-forno e na segunda máquina de lingotamento contínuo da companhia. Os projetos vão demandar aproximadamente 1.100 profissionais no pico das obras.
> Empresa capixaba vai investir em fábrica e abrir mais de 200 empregos
Quem vai realizar os trabalhos, que deverão durar cerca de 60 dias, é a capixaba Imetame, que ganhou a concorrência e será responsável pela fabricação de estruturas metálicas e montagem eletromecânica dos equipamentos.
O alto-forno 2 já opera há duas décadas e, com a reforma, ele poderá continuar operando por pelo menos mais 20 anos. O equipamento possui volume interno de 1.550 m3 e altura de 78 metros. Desde o início de sua operação, já registrou a produção ininterrupta e acumulada de 21,3 milhões de toneladas de ferro gusa, com uma média diária de 3.390 toneladas.
O lingotamento contínuo 2 da ArcelorMittal Tubarão também entrou em operação em 1998. Ele é considerado um dos equipamentos que mudaram os rumos da história da empresa, pois configurou uma grande transformação no seu perfil, com grande avanço tecnológico. Sua maior produção foi registrada no ano 2006, quando atingiu a marca de 2.801.722 toneladas de placas de aço produzidas, resultado de 9143 corridas. A produção acumulada (até 24 de janeiro de 2019) é de 48.425.882 toneladas.
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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