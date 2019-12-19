Ao investir quase R$ 1 bi, Suzano prevê modernizar fábrica de Aracruz

Unidade da Suzano, em Aracruz, produz celulose para venda no mercado externo Crédito: Divulgação / Suzano

Em um ano difícil, com a baixa demanda por celulose no cenário internacional, a Suzano, que se uniu a antiga Fíbria, planeja investimentos ambiciosos para o Espírito Santo no valor de R$ 933,4 milhões.

Além da fábrica de papel em Cachoeiro de Itapemirim , conforme antecipou A Gazeta, a companha global deve modernizar a indústria de Aracruz, uma planta menos competitiva em relação às outras que pertencem o grupo, mas que terá potencial de se tornar, a partir das novas obras, na unidade mais eficiente da companhia.

Em entrevista coletiva no Palácio Anchieta, na manhã desta quinta-feira (19), o diretor-executivo de Relações Corporativas da Suzano, Pablo Machado, detalhou os planos da empresa para o Espírito Santo. Ao todo, serão gerados 1,1 mil empregos.

Serão aplicados R$ 272,4 milhões na modernização da fábrica de celulose em Aracruz, R$ 531 milhões na expansão da base florestal e R$ 130 milhões na fábrica de papel. Os investimentos serão feitos por meio de compensação de créditos de ICMS.

"Estamos felizes em anunciar investimentos na ordem de R$ 933 milhões que estão divididos, em sua maior parte, no resgate da nossa competitividade da unidade em Aracruz. A unidade tem potencial para ser a planta mais competitiva da Suzano", afirmou.

FÁBRICA VAI GERAR ENERGIA ELÉTRICA EM ARACRUZ

O projeto de modernização será realizado na fábrica B, uma das três instaladas na área da Suzano, em Aracruz. Será feita a substituição de parte da caldeira, que é a estrutura responsável por gerar vapor e produzir energia elétrica.

Com essa mudança, a empresa pretende aumentar substancialmente a quantidade de energia produzida e vendida para as linhas de transmissão. Também será instalado um sistema de cristalização para a captura de cinzas.

"Essa combinação vai ampliar a eficácia energética e produtiva. Serão gastos menos químicos, menos insumos e, com isso, cai o custo da produção. Não haverá aumento na produção de celulose. O que vai expandir é a geração de energia elétrica", explicou o diretor.

Esse processo poderá levar de dois a três anos a partir da liberação dos órgãos ambientais e de controle. Nessa fase, serão gerados aproximadamente 300 postos de trabalho.

AMPLIAÇÃO DA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO

Concomitantemente, será feita a expansão da base florestal da empresa, ou seja, da área onde é plantado o eucalipto, insumo principal na produção de celulose. Esse investimento será de R$ 530 milhões.

O objetivo é reduzir o raio médio de distância entre os plantios florestais e a fábrica, o que deve reduzir a circulação de veículos transportando madeira por longas distâncias. Atualmente, a falta de cobertura florestal próximo às fábricas de Aracruz contribui para a diminuição da produção da Suzano por aqui . A matéria-prima precisa ser buscada muito mais longe, o que reduz a competitividade da unidade de Aracruz em relação às outras da empresa.

O investimento será na aquisição ou arrendamento de áreas rurais, plantios, conduções e tratos culturais. A expectativa é de que haja geração de 300 empregos diretos e indiretos nos dois primeiros anos após a obtenção das licenças.

Segundo executivos da Suzano, a expansão será dentro do Espírito Santo, principalmente na Região Norte, mas ainda não há definição sobre municípios que poderiam abrigar essas plantações.

CRÉDITOS DE ICMS