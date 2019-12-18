Juros baixos devem trazer mais investimentos para o ES em 2020

Os juros da taxa Selic em 4,5% - e com possibilidade de cair ainda mais - têm animado empresários do Espírito Santo. A situação, nunca antes registrada no Brasil, aumenta o ânimo de que 2020 tenha um resultado melhor para a economia brasileira, com mais investimentos para o Estado.
O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, destaca que o crescimento no Brasil está acontecendo de forma homogênea - sem um setor se destacando muito mais que os outros, mas também sem nenhum apresentando grandes perdas.
Parte disso acontece por conta dessa revolução dos juros. A inflação está em 3,7%, a Selic em 4,5%. Então, temos juros reais de 0,8% e isso não tem paralelo no Brasil", comenta o presidente da Findes.
"Os investidores estão vendo que não é negócio deixar o dinheiro no banco e vão voltar a investir mais forte nas empresas"
Para ele, a situação pode melhorar ainda mais quando esses juros baixos chegarem ao consumidor. Com Selic a 4,5% ao ano, é um absurdo o cheque especial cobrar 8% ao mês. Quando a gente tirar a população dessa escravidão financeira, o potencial de compra vai disparar, acrescentou Léo.
LOGÍSTICA AINDA É PRINCIPAL ENTRAVE
Para o presidente da Findes, o Espírito Santo tem um déficit em infraestrutura que precisa ser corrigido. Entre as questões apresentadas por Léo de Castro estão as BRs 101 e 262, que precisam ser melhoradas, e também o sistema portuário.
Nós temos avançado em alguns pontos. A (duplicação da) BR 101 está avançando, a 262 tem a previsão de concessão, mas precisamos ficar em cima para que tudo saia conforme o planejado, destacou.