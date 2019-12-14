Governo confirma leilão da BR 262 e renovação de ferrovia para 2020

A BR 262 sofreu recentemente com as chuvas fortes que atigiram o Estado Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira (13) que o governo deve realizar entre 40 e 44 leilões e concessões de infraestrutura em 2020. Entre eles está a assinatura do contrato da ferrovia Vitória Minas , previsto para o segundo trimestre, e a concessão da rodovia BR 262 com previsão para o quarto trimestre, ou seja, a partir de setembro do ano que vem.

Segundo cronograma da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgado em agosto deste ano, uma vez ocorrido o leilão da BR 262, o contrato deve ser assinado em setembro. A partir disso, conta-se um prazo de 12 meses que dá a permissão para a empresa vencedora instalar a cobrança de pedágio no trecho capixaba, ou seja, em setembro de 2021.

O investimento, segundo a ANTT, é de R$ 9,1 bilhões em todo o trecho concessionado. Para o cronograma de duplicação total em 20 anos, existem os chamados ciclos de investimento, sendo que, do trecho total, 54 km fazem parte do primeiro deles para ter pista dupla construída até 2028 - oitavo ano do contrato. É o trecho entre Viana e o distrito de Vitor Hugo, em Marechal Floriano

RENOVAÇÃO DE CONTRATO E NOVA ESTRADA DE FERRO

Já a renovação do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) entre o governo federal e a Vale , que antes estava previsto para o fim deste ano, ficou mesmo para o segundo trimestre de 2020. Uma vez assinado, o acordo tem validade até 2027.

Uma das expectativas é de que uma das contrapartidas desse contrato preveja a construção da primeira parte de uma ferrovia no Sul do Espírito Santo , ligando o Estado ao Rio de Janeiro

Trem da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação

Além da elaboração de todo o projeto de construção da Estrada de Ferro Vitória-Rio (EF-118) e da execução do primeiro trecho de obras, de Cariacica até Anchieta , contrato da Vale deve prever ainda a construção de um trecho da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) e investimentos na própria malha da EFVM.

LEILÕES E CONTRATOS PELO PAÍS

O pacote anunciado nesta sexta contempla, em todo o país, duas ferrovias, sete rodovias, 22 aeroportos e vários terminais portuários. O ministro disse que essas concessões devem render R$ 100 bilhões em investimentos nos próximos anos.

Em 2019, segundo o ministro, o governo realizou 27 licitações. Foram 13 terminais portuários, um trecho da Ferrovia Norte-Sul, as rodovias BR 364 e 365 e 12 aeroportos.