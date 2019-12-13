ES e Minas se articulam para destravar projetos como a recuperação da BR 262

Casagrande foi a Minas no dia 22 de novembro para participar da Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, e aproveitou a oportunidade para se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Na época, Casagrande afirmou que os Estados têm a necessidade de investimento rodoviário. "Temos duas importantes rodovias que nos ligam a Minas. E a BR 262, que vai de Vitória até o Estado do Mato Grosso do Sul, é a mais importante. Uma rodovia fundamental, que liga o Leste ao Oeste do país e que está em situação precária. Sabemos da dificuldade da privatização e temos que cobrar do governo federal investimentos públicos enquanto se procura investidores privados.