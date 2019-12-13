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Plano de logística

ES e Minas se articulam para destravar projetos como a recuperação da BR 262

Os Estados querem lançar um plano de desenvolvimento estratégico conjunto em fevereiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 21:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 21:28

Renato Casagrande se reuniu no dia 22 de dezembro com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte Crédito: Adriano Zucolotto/Secom - ES
Os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais articulam o lançamento de um plano de desenvolvimento estratégico conjunto em fevereiro de 2020. A ideia é realizar a integração logística entre os Estados e fortalecer as reivindicações de ambos na área de infraestrutura, dentre elas a recuperação da BR 262. 
Em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada nesta quinta-feira (12) o governador Renato Casagrande destacou, além da necessidade de investimento na BR 262,  a integração a malha ferroviária da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), da Vale, com a da VLI.  Ainda de acordo com o jornal, para fazer investimentos em logística o Espírito Santo criaria um novo fundo.
O plano de desenvolvimento está em fase de elaboração pelas indústrias capixaba e mineira. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o governo do Espírito Santo para saber mais detalhes desse plano. Questionou qual o recurso previsto para ser gasto, quais os projetos e se o governo vai aplicar dinheiro na reforma da BR 262. Nenhuma das perguntas foi respondidas até a publicação desta matéria.

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Casagrande foi a Minas no dia 22 de novembro para participar da Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, e aproveitou a oportunidade para se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 
Na época, Casagrande afirmou que os Estados têm a necessidade de investimento rodoviário. "Temos duas importantes rodovias que nos ligam a Minas. E a BR 262, que vai de Vitória até o Estado do Mato Grosso do Sul, é a mais importante. Uma rodovia fundamental, que liga o Leste ao Oeste do país e que está em situação precária. Sabemos da dificuldade da privatização e temos que cobrar do governo federal investimentos públicos enquanto se procura investidores privados.

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