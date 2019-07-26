Fundap estimula o empreendedorismo e movimenta a cadeia logística do ES

Marcilio Rodrigues Machado*

Em 2020, comemoraremos 50 anos de criação do Fundap . Apesar disso, muitas pessoas perguntam se as cargas viriam para o Espírito Santo caso esse incentivo não existisse. A resposta para essa pergunta é um claro “não”, pois nosso Estado não tem um mercado que absorva o volume de mercadorias que aqui aportam.

Muitos pensam que o Fundap tenha acabado após a Resolução 13/2012, que reduziu as alíquotas de ICMS . Embora o objetivo dessa resolução fosse diminuir a nossa competitividade, isso não aconteceu. Os empresários e o governo capixaba se adaptaram à nova realidade fiscal.

O Fundap, incentivo mais antigo do Brasil, com exceção da Zona Franca de Manaus , surgiu da iniciativa de um grupo de empresários que propôs uma engenharia financeira para ampliar as atividades do comércio exterior. Na década de 1970, a economia capixaba era extremamente dependente da agricultura. Com o Fundap, vieram as importações de malte, automóveis e, atualmente, entre outras mercadorias, vinhos, helicópteros e aviões.

Com muito profissionalismo, cada novo governo em nosso Estado procura fazer uma atualização dos incentivos. Importante lembrar que o Fundap foi responsável por estimular o empreendedorismo e movimentar uma cadeia de logística que excede 30 mil pessoas. Isso representa um volume maior de pessoas do que as compreendidas por muitas indústrias em nosso Estado. Desde a sua criação, houve um recolhimento de ICMS que ultrapassou R$ 30 bilhões.

Por que a vantagem do Fundap? Pesquisas empíricas confirmam que um recurso provê uma vantagem competitiva quando implementa uma estratégia que não é perpetrada, simultaneamente, por nenhum dos seus concorrentes. Embora a Lei Complementar nº 160, que legalizou os incentivos, e o consequente Convênio ICMS 190/2017 permitam que incentivos sejam copiados por outros estados, o Fundap é o único que não conseguiu ser copiado.

Com a validação dos incentivos houve, também, um prazo limite para os mesmos. No caso de incentivos para atividades portuárias, como o Fundap, foi designado um prazo de oito anos, maior do que os incentivos para atividades de comércio e operações interestaduais com produtos in natura, que serão cinco e três anos, respectivamente.

Olhando para o futuro temos um trabalho importante a fazer: eliminar os gargalos que dificultam a execução de, pelo menos, um projeto portuário que contemple um terminal de containers onde possam atracar navios maiores. Quanto ao Fundap, ele continuará sendo a mais relevante força competitiva do Estado até 2025. Os outros incentivos que me perdoem!