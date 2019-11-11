Fundo soberano do ES alcança saldo de R$ 135 milhões, diz Casagrande

Com recebimento da Participação Especial, em novembro o Fundo Soberano alcançou 135 milhões. O Fundo é mecanismo de segurança fiscal, ativo para assegurar o futuro dos capixabas, instrumento para o nosso desenvolvimento diversificado e exemplo na cultura de gestão de longo prazo.

Um acordo fechado entre Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Petrobras em meados deste ano provocou um aumento nas compensações financeiras extraordinárias feitas ao governo estadual, o que motivou a criação de um "colchão" com a finalidade de deixar um legado para as futuras gerações.

O dinheiro que tem entrado no caixa do Tesouro é uma consequência da Unificação dos Parques das Baleias, uma série de campos de petróleo que, para efeito de cálculo das compensações, é considerado apenas um. Antes a Petrobras só pagava as participações referentes a Jubarte, Baleia Franca e Baleia Azul e de forma separada. Mas como as plataformas atuam de forma integrada, a unificação teve a intenção de corrigir distorções no cálculo do benefício. Agora também fazem parte da conta os campos de Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu, Mangangá e Pirambu.