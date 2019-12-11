Copom corta taxa básica de juros para 4,5% ao ano

Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação

4,5%, seu menor patamar desde 1996, quando foi iniciada. Este já é o quarto corte consecutivo depois de um período de um ano e quatro meses estagnada em 6,5%. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir, nesta quarta-feira (11), a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic chegou a, seu menor patamar desde 1996, quando foi iniciada. Este já é o quarto corte consecutivo depois de um período de um ano e quatro meses estagnada em 6,5%.

O atual ciclo de redução dos juros começou em julho deste ano. Até aquele momento a taxa básica permaneceu por 16 meses em 6,5%. Com a economia ainda em recuperação e a inflação sob controle, a expectativa da maioria do mercado financeiro era de que a Selic passasse por um novo corte, o que se confirmou.

O professor de Ciências Econômicas da Universidade Santo Amaro (Unisa), Luís Carlos Gruenfeld, aponta que o novo corte da Selic está alinhado com a atual conjuntura econômica e agenda de reformas em curso. "É razoável supor que, mantidas as condições atuais no cenário político e econômico internacional e, também, dando continuidade ao ritmo das reformas no Brasil, a trajetória de queda possa se manter no próximo ano, ainda que de forma bastante discreta", aponta.

Ainda de acordo com ele, os principais efeitos, que poderão se confirmar, ou não, a depender de diversos outros fatores, são o estímulo à atividade econômica com crédito (possivelmente) mais barato e, também, uma diminuição da rentabilidade de investimentos de renda fixa. "Esse aspecto poderá abrir espaço para outros investimentos menos conservadores, como é o caso da bolsa de valores", afirma.

SELIC DEVE CONTINUAR CAINDO EM 2020

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) a projeção para o final de 2020 é que chegue a 4,25%. "Olhando para a frente, entretanto, houve alterações importantes na inflação de curto prazo e no movimento da taxa de câmbio desde a última reunião do Copom. Por isso, apesar de prevermos um corte adicional em fevereiro de 2020, o cenário tornou-se mais incerto e o Copom ficará ainda mais dependente dos dados para decidir se estende o corte de juros ou se interrompe a queda em 4,5%", aponta Fernando Honorato, coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico.

George Sales, professor de Finanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (Fipecafi), avalia que a taxa básica de juros deve continuar sendo reduzida no próximo ano. De acordo com ele, com o Banco Central projetando que a inflação central fique em 4%, considerada baixa, o Copom deve também manter a Selic nos menores patamares históricos.

"A redução da Selic é uma experiência boa para o Brasil. Para o investidor nacional vai viabilizar projetos porque ele vai ter um custo de captação de recursos menor. Com isso, a possibilidade de investimento cresce", comenta.

PARA QUÊ É USADA A SELIC?

O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a Selic, buscando o cumprimento da meta de inflação. Essa meta é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão formado pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia.

Para 2019, a meta central é de 4,25% e, como o sistema prevê margem de tolerância, será considerada formalmente cumprida se ficar entre 2,75% e 5,75%. Já para 2020, a o objetivo central de inflação é de 4% (tolerância entre 2,5% e 5,5%).