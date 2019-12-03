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Economia brasileira surpreende e cresce 0,6% no terceiro trimestre

Em valores correntes, o Produto Interno Bruto alcançou R$ 1,842 trilhão no período. Resultado acima das projeções foi puxado pela agropecuária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 10:32

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 10:32

Setor de agronegócio foi o que puxou o PIB nacional Crédito: John Westrock/Unsplash
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,6% no 3º trimestre de 2019 frente ao 2º trimestre deste ano, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo período de 2018, o crescimento foi de 1,2%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Já no acumulado em quatro trimestres terminados no 3º trimestre de 2019, o PIB registrou crescimento de 1,0%, frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores - mesmo valor que alcançou no acumulado do ano até o mês de setembro.

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Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 1,842 trilhão no trimestre.
A maior alta registrada neste período foi o da Agropecuária com crescimento de 1,3%, seguida pela Indústria (0,8%) e pelos Serviços (0,4%).
O crescimento na Indústria se deve às Indústrias Extrativas (alta de 12,0%, puxada pelo crescimento da extração de petróleo) e à Construção (1,3%). Recuaram no trimestre Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,9%) e Indústrias de Transformação (-1,0%).

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No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços recuaram 2,8%, enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 2,9% na mesma comparação.

1,2% EM RELAÇÃO AO MESMO TRIMESTRE DE 2018

Comparado a igual período de 2019, o PIB cresceu 1,2% no terceiro trimestre de 2019, o 11º resultado positivo consecutivo nesta comparação. O Valor Adicionado a preços básicos cresceu 1,1% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios avançaram 1,8%.

1% NO ANO

O PIB acumulado no ano até o terceiro trimestre de 2019 cresceu 1,0% em relação a igual período de 2018. Nesta comparação, a Agropecuária cresceu 1,4%, assim como a Indústria (0,1%) e Serviços (1,1%).

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Na demanda interna, houve altas na Formação Bruta de Capital Fixo (3,1%) e na Despesa de Consumo das Famílias (1,8%). Já a Despesa de Consumo do Governo recuou -0,7%. No setor externo, as Importações de Bens e Serviços cresceram 1,6%, enquanto que as Exportações de Bens e Serviços recuaram 2,0%.

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