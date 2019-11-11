Projeção do PIB brasileiro para 2020 sobe para 2,08%

Crescimento do PIB previsto para 2020 subiu de 2% para 2,08%, segundo relatório Focus Crédito: Pixabay

O mercado financeiro alterou a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2020 para 2,08%. Antes o valor previsto era de 2%. Em 2019, a expectativa de crescimento da economia seguiu em 0,92% conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 11, pelo Banco Central. Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 0,87%.

No Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial de 2019 foi de baixa de 0,73% para retração de 0,70%. Há um mês, estava em baixa de 0,65%. No caso de 2020, a estimativa de crescimento da produção industrial passou de 2,06% para 2,16%, ante 2,29% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2019 foi de 56,20% para 56,00%. Há um mês, estava em 56,05%. Para 2020, a expectativa foi de 58,15% para 58,30%, ante 58,40% de um mês atrás.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2019 na pesquisa Focus, de superávit comercial de US$ 47,50 bilhões para US$ 47,00 bilhões. Para 2020, a estimativa de superávit foi de US$ 43,00 bilhões para US$ 42,95 bilhões.

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2019 foi de déficit de US$ 34,40 bilhões para US$ 34,70 bilhões. Para 2020, a projeção de rombo foi de US$ 38,00 bilhões para US$ 37,75 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 33,00 bilhões. O BC projeta déficit em conta de US$ 36,3 bilhões em 2019.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário nos próximos anos. A mediana das previsões para o IDP em 2019 permaneceu em US$ 80,00 bilhões.

RESULTADO PRIMÁRIO

O Focus trouxe alteração na projeção para o resultado primário do governo em 2019. A relação entre o déficit primário e o Produto Interno Bruto (PIB) este ano foi de 1,34% para 1,20%. No caso de 2020, foi de 1,00% para 1,10%.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2019 seguiu em 6,30%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2020, foi de 5,80% para 5,98%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

SELIC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2019. Já a projeção para a Selic no fim de 2020 permaneceu em 4,50% ao ano ante 4,75% de quatro semanas atrás.

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 5,50% para 5,00% ao ano. Foi o terceiro corte consecutivo da taxa básica. No comunicado sobre a decisão, o BC avaliou que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional, de igual magnitude.