Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Balança comercial tem superávit de US$ 13,9 bilhões no 1º trimestre
Registro

Balança comercial tem superávit de US$ 13,9 bilhões no 1º trimestre

No mês de março, o saldo foi positivo em US$ 6,281 bilhões

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 18:18
Dinheiro Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 13,952 bilhões no primeiro trimestre de 2018, informou o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Foi o segundo melhor resultado para o período desde o ano passado, quando as exportações superaram as importações em US$ 14,4 bilhões.
No mês passado, houve um saldo positivo de US$ 6,281 bilhões. As exportações somaram US$ 20,089 bilhões, com acréscimo de 9,6% em relação ao mesmo mês de 2017. As importações, de US$ 13,809 bilhões, subiram 16,9%.
Já no acumulado do ano, as vendas externas foram de , US$ 54,370 bilhões, valor 11,3% maior do que nos três primeiros meses de 2017. As importações ficaram em US$ 40,417 bilhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados