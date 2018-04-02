Balança comercial tem superávit de US$ 13,9 bilhões no 1º trimestre

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A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 13,952 bilhões no primeiro trimestre de 2018, informou o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Foi o segundo melhor resultado para o período desde o ano passado, quando as exportações superaram as importações em US$ 14,4 bilhões.

No mês passado, houve um saldo positivo de US$ 6,281 bilhões. As exportações somaram US$ 20,089 bilhões, com acréscimo de 9,6% em relação ao mesmo mês de 2017. As importações, de US$ 13,809 bilhões, subiram 16,9%.