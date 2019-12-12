Bancos reduzem taxas de juros após corte da Selic

Dinheiro: bancos reduzem taxas na esteira da Selic Crédito: Pixabay

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu reduzir, nesta quarta-feira (11), a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic chegou a 4,5% . Algumas das principais instituições financeiras do país vão repassar esse corte para os consumidores. Com isso, vai ficar mais barato contrair empréstimos e realizar financiamentos. Veja abaixo as mudanças anunciadas em alguns bancos:

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BANCO DO BRASIL

As novas condições do Banco do Brasil entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (16). Segundo a instituição, as linhas de Crédito Automático e Renovação passarão a ter taxas mínimas a partir de 2,87% ao mês e a BB Crediário contarão com taxas começando em 3,11% ao mês. Para quem recebe proventos no Banco do Brasil, o Crédito Salário passará a ter taxa a partir de 2,69% ao mês, além da possibilidade de antecipação do 13º salário, que já dispõe de taxas mais atrativas.

Na linha de Home Equity, o BB Crédito Imóvel Próprio, as taxas praticadas pelo Banco serão reduzidas de 1,34% ao mês para 1,30% ao mês na faixa mínima; e de 1,72% para 1,68% ao mês na faixa máxima. Já no crédito Veículo, os clientes banco passam a contar com taxas a partir de 0,60% ao mês, para veículos zero quilômetro.

A redução também contemplará os clientes Pessoa Jurídica. Na linha desconto de títulos, as taxas mínimas passarão de 1,08% para 1,04%. Para o desconto de cheque, as taxas mínimas passarão de 1,27% para 1,23% ao mês. Estas taxas referem-se a operações com prazo de 45 dias.

Além desses ajustes para CNPJ, o Banco do Brasil fez realinhamentos em algumas de suas linhas desde o último Copom, com ajustes nas taxas para linhas de capital de giro para empresas do segmento de varejo. Para o prazo de 720 dias as taxas mínimas caíram de 1,47% ao mês para 1,22% ao mês. O Banco também disponibilizou a linha de Giro 13º Salário com taxas especiais a partir de 1,08% ao mês para operações com prazo de um ano.

Ainda de acordo com o banco, o produtor rural poderá realizar o seu Custeio Pecuário com a possibilidade de financiamento de veículos utilitários leves com taxas a partir de 0,62% ao mês.

BANESTES

Banestes anunciou cortes no crédito consignado, no financiamento de veículos e no crédito pessoal. As novas taxas começam a ser operadas a partir desta quinta-feira (12).

Na modalidade crédito consignado, a taxa de juros para servidor público estadual foi reduzida e vão começar em 0,95% ao mês, e não mais 1,05%. Já a redução na taxa de outras categorias irá depender do convênio com o Banestes.

Para financiamento de veículo houve redução na taxa mínima de 0,82% para 0,80% ao mês, para parcelamento de até seis meses. O crédito pessoal passou a ser a partir de 1,35% ao mês.

Já o crédito imobiliário começará em 6,65% ao ano para unidades de até R$ 1,5 milhão e prazo de financiamento de até 420 meses.

CAIXA

Para o cliente sem pacote de relacionamento com a Caixa, a taxa do cheque especial teve uma redução de 41% ao longo do ano, saindo de 13,55% a.m. para 8,00% a.m. Com conta-salário na Caixa, essa taxa chega a 4,95% a.m., redução de 63,5%.

No caso dos clientes que já recebiam seu salário na Caixa, a taxa de juros do cheque especial teve uma redução de 58%, passando de 11,90% a.m. para 4,95% a.m.

Já as taxas do CDC (Crédito Direto Caixa) tiveram redução de 27%, passando de taxas a partir de 3,15% a.m. em janeiro, para 2,29% a.m. atualmente.