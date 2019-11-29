Entenda o que muda com as novas regras do cheque especial

Além de limitar a cobrança de juros, o BC também estipulou que pessoas com mais R$ 500 de limite no cheque especial vão pagar uma taxa mensal para ter acesso ao empréstimo automático. De acordo com a instituição, em todo o país, 81 milhões de clientes bancários usam o cheque especial. Desse total, 19 milhões estão dentro do limite de R$ 500 e não vão pagar taxa mensal para ter acesso a esse crédito. Confira o que muda com as novas definições do Banco Central!