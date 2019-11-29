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Resgate imediato

Saque do FGTS para nascidos em agosto começa nesta sexta-feira, 29

Nova leva de resgate atinge trabalhadores que não são correntistas da Caixa. Cotista poderá sacar até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia ativa ou inativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 21:07

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 21:07

Agência da Caixa Econômica, na Avenida Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Pessoas que nasceram em agosto podem realizar o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta sexta-feira (29). Os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS. 

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De acordo com a Caixa serão mais de 54 mil pontos de atendimento espalhados pelo país. Nesta sexta e na próxima segunda-feira (02), 2.381 agências no brasil abrirão uma hora mais cedo para atender o público. Cerca de 4,6 milhões de pessoas serão alcançadas nesta nova etapa, com a disponibilização de R$ 1,68 bilhão.
Entre os dias 13 de setembro e 26 de novembro foram atendidos cerca de 46,3 milhões de trabalhadores em todo o país. Eles receberam um total de R$ 20,1 bilhões do Saque Imediato do FGTS.

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De acordo com o banco, cerca de 48% dos 96 milhões de trabalhadores brasileiros com saldo no FGTS já sacaram aproximadamente 50% dos R$ 40 bilhões previstos para a ação. A maior ação de pagamento já realizada no país registrou, entre 5 de agosto e 26 de novembro, mais de 400 milhões de atendimentos nos canais físicos e digitais da Caixa.

PARA SACAR

Com o cartão cidadão e a senha cidadão, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências.
Para quem tem só a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade.
Valores de FGTS que podem ser sacados Crédito: Caixa/Divulgação
Quando o saldo das contas FGTS for de até R$100, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.
Para agilizar o atendimento, a Caixa orienta que o trabalhador esteja com sua Carteira de Trabalho em mãos no momento do saque.
As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.

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