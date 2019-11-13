Senado aprova MP que amplia para R$ 998 valor de saque do FGTS

Agência da Caixa com pouco movimento, em Vitória, no primeiro dia de saque do FGTS para não-correntistas

O relatório aprovado nas duas Casas é o mesmo que saiu da comissão mista de deputados e senadores. O texto do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) estabelece que só poderá realizar este saque total quem tinha um saldo de até um salário mínimo (R$ 998) em 24 de julho deste ano, quando a MP entrou em vigor.