Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Saque-aniversário do FGTS já teve adesão de 823 mil trabalhadores
Benefício

Saque-aniversário do FGTS já teve adesão de 823 mil trabalhadores

A modalidade, opcional, permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do benefícios todos os anos, observados os valores constantes de uma tabela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 17:15

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 17:15

Agência da Caixa Econômica Federal, na Grande Vitória Crédito: Caique Verli
Cerca de 823 mil trabalhadores já aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), informou nesta terça-feira (19) o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.
A modalidade, opcional, permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do FGTS todos os anos, observados os valores constantes de uma tabela. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque, podendo a alíquota variar de 5% até 50% do saldo.
O valor das contas dessas pessoas que já se cadastraram soma cerca de R$ 6 bilhões. Do total, aproximadamente R$ 1,1 bilhão poderá ser sacado no ano que vem.

Veja Também

Redução da multa do FGTS de 40% para 20% não será para todos

Supermercado do ES demite 70 e é acusado de não pagar FGTS e INSS

O prazo de adesão ao novo modelo está aberto desde outubro. Nele, outras formas de saque do FGTS existentes hoje, como para compra do primeiro imóvel e no caso doenças graves, continuam em vigor.
Quem optar pelo saque aniversário, no entanto, não poderá resgatar o valor integral da conta em caso de demissão sem justa causa. Apenas será liberado o valor da multa rescisória.
Para aderir à modalidade, é preciso informar ao banco. Isso pode ser feito pelo aplicativo FGTS, pelo internet banking ou pelo site fgts.caixa.gov.br. Quem não quiser receber o dinheiro não precisa fazer nada.
O crédito poderá ser feito em conta da Caixa ou de outros bancos, ou sacado nos canais físicos, como lotéricas e terminais de autoatendimento. Quem quiser transferir os recursos para outra instituição financeira deve pagar uma taxa, conforme tabela do banco.
Não é possível fazer a adesão de apenas uma conta. O saque-aniversário vai valer para todas as contas que o trabalhador tiver.
O saque-aniversário é um programa distinto do saque imediato, que permite uma retirada de até R$ 500 reais por conta do trabalhador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados