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Taxa

Queda na Selic deve deixar juro do cartão de crédito só 0,04% mais barato

Segundo Anefac, taxa mensal do cartão deve ir de 11,44% ao mês para 11,40%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 21:59

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 21:59

Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay
redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual ao ano, anunciada nesta quarta-feira (11), terá um efeito muito pequeno nas operações de crédito. A previsão é da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).
De acordo com a entidade, a taxa mensal do cartão de crédito deve ir de 11,44% ao mês para 11,40%. Na prática, o valor do juros do rotativo por 30 dias cai R$ 1,20. 

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Bancos reduzem taxas de juros após corte da Selic

Segundo a entidade isso ocorre porque "existe um deslocamento muito grande entre a Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores que na média da pessoa física atingem 114,15% ao ano provocando uma variação de mais de 2.100,00% entre as duas pontas".
Para a pessoa jurídica, a taxa média de juros praticados pelo mercado com a nova Selic cai na mesma proporção, de 3,21% ao mês para 3,17%.

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