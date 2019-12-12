Queda na Selic deve deixar juro do cartão de crédito só 0,04% mais barato

Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay

De acordo com a entidade, a taxa mensal do cartão de crédito deve ir de 11,44% ao mês para 11,40%. Na prática, o valor do juros do rotativo por 30 dias cai R$ 1,20.

Veja Também Bancos reduzem taxas de juros após corte da Selic

Segundo a entidade isso ocorre porque "existe um deslocamento muito grande entre a Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores que na média da pessoa física atingem 114,15% ao ano provocando uma variação de mais de 2.100,00% entre as duas pontas".