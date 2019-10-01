Juros baixos são alento à recuperação econômica e aos investimentos

Juros baixos e investimentos financeiros Crédito: Getty Images/Divulgação

economia brasileira, ainda combalida pela maior crise desde a depressão de 1929 , começa a apresentar os primeiros sinais de recuperação. Alguns indicadores econômicos mostram uma provável retomada das atividades produtivas – embora de forma lenta. O risco país caiu ao menor nível nos últimos seis anos, o desemprego está diminuindo e o setor imobiliário, um dos principais termômetros da economia, já apresenta um novo ânimo neste segundo semestre.

Não precisa ser especialista em finanças para perceber que as aplicações de renda fixa (CDBs, fundos DI, poupança, etc.) estão perdendo terreno para outros investimentos, tais como fundos imobiliários, bolsa, fundos multimercado, imóveis, dólar e outros. A conta é muito simples: basta deduzir do rendimento das aplicações de renda fixa a inflação, o imposto de renda e a taxa de administração. Feitas estas deduções, o rendimento líquido destas aplicações fica em torno de 1% ao ano, com projeções de se tornar ainda mais baixo nos próximos meses. Quem imaginaria o rendimento financeiro no Brasil se aproximando dos níveis de países da Europa e do Japão, onde as taxas são negativas?

Neste novo cenário, o mercado imobiliário se apresenta como uma opção atrativa de investimento. Principalmente para os investidores com perfil conservador, que não estão dispostos a se sujeitarem aos riscos de aplicações mais arrojadas. Ora, com o aluguel rendendo em torno de 6% ao ano, não é sem razão que vemos a grande procura pelos fundos imobiliários e a volta do interesse pelos imóveis, cujo valor geralmente acompanha a inflação.