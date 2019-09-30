Economia do Espírito Santo está pronta a voltar a crescer, mas...

O Espírito Santo ocupa a 3ª posição no ranking nacional de produtor do gás natural Crédito: Agência Petrobras

Espírito Santo. Somente na semana passada, duas notícias conseguiram animar o setor de infraestrutura local, no embalo das oportunidades que se configuram com a abertura do mercado de gás, por conta da quebra do monopólio da Petrobras. Os bons ventos dos investimentos já sopram na direção do. Somente na semana passada, duas notícias conseguiram animar o setor de infraestrutura local, no embalo das oportunidades que se configuram com a abertura do mercado de gás, por conta da quebra do monopólio da Petrobras.

Nesse cenário, há a previsão de aplicação de mais de R$ 9 bilhões para a construção de 285 quilômetros de dutos, com a criação de 7 mil postos de trabalho, direcionados tanto para a obra quanto para a operação dessas estruturas. A expectativa é de que sejam colocados em funcionamento três novos gasodutos e duas unidades de processamento de gás no Estado.

gás natural como matéria-prima, no Sul do Estado, para aproveitar a demanda de energia do Porto Central, em Presidente Kennedy. A expectativa é das maiores, dada a chance de estabelecer uma rentável cadeia produtiva. Também foi noticiado que o leilão de energia a ser realizado em outubro pode impulsionar a instalação de uma planta de produção termelétrica, tendo ocomo matéria-prima, no Sul do Estado, para aproveitar a demanda de energia do Porto Central, em. A expectativa é das maiores, dada a chance de estabelecer uma rentável cadeia produtiva.

São investimentos engatilhados que enchem os olhos, pelo potencial de aquecimento da economia capixaba. São a sinalização do despertar de novas possibilidades de negócios, adormecidos nesta década, com investidores se movimentando e identificando setores mais viáveis ao crescimento. Mas...

Esse entusiasmo – relevante, contudo pontual até agora - não encontra ainda um ambiente de negócios com proporcional receptividade. O Brasil dos discursos por mais competitividade e produtividade ainda não encontrou o Brasil das ações, pelo menos não com o empenho que se espera. Passos estão sendo dados no caminho da desburocratização, a MP da Liberdade Econômica é um destaque nesse sentido. Mas não há consolidação da confiança.