Por que os juros baixos têm impactos na sua vida? Entenda

Taxa Selic está no menor patamar da história Crédito: Reprodução/Web

Mas o que esses números representam para a população em geral? De acordo com o economista e mestre em Planejamento e Políticas Wallace Millis, a redução da taxa pode iniciar um efeito multiplicador na economia brasileira - aumentando o número de investimentos empresariais, criar mais empregos e gerar renda.

"Essa redução é quase que por um processo de inanição da economia. Como a economia está travada, a procura pelo dinheiro, por fontes de financiamento, é muito baixa. Uma taxa de juros menor favorece o consumo e aumenta a viabilidade de um conjunto de investimentos", comenta.

1) Juros mais baixos para o consumidor

A redução da taxa Selic pode facilitar os empréstimos para o consumidor. Como o crédito fica mais acessível, os bancos tendem a baixar as taxas de juros - movimentando, assim, a economia.

2) Aumento de investimentos

Uma elevada taxa de juros afasta os investimentos dos empresários. Por exemplo, se um investidor calcula que o investimento que fará em uma empresa renderá 6% ao ano, uma taxa de juros acima de 6% faz com que o mercado financeiro seja mais interessante do que o investimento numa obra, num novo negocio. Já se Selic for menor que 6%, os investimentos em novas empresas e negócios podem ter um retorno melhor do que o mercado de capitais.

3) Geração de empregos

Seguindo a linha de que uma taxa de juros menor favorece investimentos em projetos e negócios, chega-se à geração de empregos. Afinal, para os investimentos saírem do papel não necessárias obras de adequação para as empresas, bem como um aumento do número de empregados para ampliar a produção.

4) Crescimento do consumo

Com os juros mais baixos para o consumidor, empresários investindo e gerando empregos, a tendência é que o consumo cresça na mesma proporção, fazendo a roda da economia girar.

Outras medidas

Wallace Millis destaca, porém, que a redução da taxa de juros é apenas uma das medidas que o governo federal pode fazer para acabar com a estagnação econômica. Para ele, existem outras medidas que também são importantes a fim de incrementar o desenvolvimento econômico.

"A economia depende de confiança e credibilidade. O discurso do governo precisa cooperar com isso. É necessária uma articulação entre os instrumentos de política econômica e de política monetária. É importante, também, melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a eficiência na tributação, entre outras mudanças", conclui.