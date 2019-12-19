Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade de trabalho

Obras da Suzano vão criar 1.100 empregos em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

Cerca de 900 vagas serão para a modernização e para a construção de fábrica de papel no Sul.  Outras 200 serão na operação da nova indústria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 11:44

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 11:44

Vista aérea da unidade da Suzano em Aracruz Crédito: Divulgação
O investimento de R$ 933,4 milhões que a Suzano fará no Espírito Santo vai abrir 1.100 vagas de empregos. Serão 500 postos de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim para a construção e operação de uma fábrica de papel, além de 300 vagas em Aracruz  mais 300 para a base florestal (locais não especificados).
Em Cachoeiro, serão 300 contratações durante a construção da indústria que fará papel higiênico e papel toalha. Após a conclusão das obras, a nova companhia vai empregar 200 pessoas na produção. Em um primeiro momento, serão contratados profissionais que vão atuar na terraplanagem e construção da nova usina. Depois de pronta, serão selecionados profissionais técnicos, operadores e engenheiros. 

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Já em Aracruz, as 300 chances são para as obras de modernização das usinas de celulose. As oportunidades serão para profissionais de manutenção e operação.
Haverá ainda a geração de 300 postos de trabalho na expansão da base florestal no Estado. Para  esta etapa, haverá vagas para engenheiro florestal e para áreas de colheita, plantio, preparação da cultura, entre outros. De acordo com informações da Suzano, para as obras será priorizada a mão de obra local.  Ainda não foi divulgada a forma de contratação desses profissionais.
O recrutamento dos profissões que vão depois atuar na operação da nova fábrica deve iniciar cinco meses antes dos inícios das atividades da nova indústria. Os empregados devem passar por treinamentos.

Veja Também

Ao investir quase R$ 1 bi, Suzano prevê modernizar fábrica de Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados