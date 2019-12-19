Obras da Suzano vão criar 1.100 empregos em Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim

O investimento de R$ 933,4 milhões que a Suzano fará no Espírito Santo vai abrir 1.100 vagas de empregos. Serão 500 postos de trabalho em Cachoeiro de Itapemirim para a construção e operação de uma fábrica de papel, além de 300 vagas em Aracruz mais 300 para a base florestal (locais não especificados).
Em Cachoeiro, serão 300 contratações durante a construção da indústria que fará papel higiênico e papel toalha. Após a conclusão das obras, a nova companhia vai empregar 200 pessoas na produção. Em um primeiro momento, serão contratados profissionais que vão atuar na terraplanagem e construção da nova usina. Depois de pronta, serão selecionados profissionais técnicos, operadores e engenheiros.
Já em Aracruz, as 300 chances são para as obras de modernização das usinas de celulose. As oportunidades serão para profissionais de manutenção e operação.
Haverá ainda a geração de 300 postos de trabalho na expansão da base florestal no Estado. Para esta etapa, haverá vagas para engenheiro florestal e para áreas de colheita, plantio, preparação da cultura, entre outros. De acordo com informações da Suzano, para as obras será priorizada a mão de obra local. Ainda não foi divulgada a forma de contratação desses profissionais.
O recrutamento dos profissões que vão depois atuar na operação da nova fábrica deve iniciar cinco meses antes dos inícios das atividades da nova indústria. Os empregados devem passar por treinamentos.