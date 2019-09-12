Toras de eucalipto chegando em Portocel, no município de Aracruz, para abastecer unidade da Suzano Crédito: Carlos Alberto da Silva/Arquivo

Amargando uma queda de 31,1% nos primeiros sete meses do ano, o setor de celulose do Espírito Santo acumula adversidades. Uma retração global em preços e na demanda pela commodity tem forçado uma redução na produção na unidade da Suzano (empresa que nasceu da fusão da Suzano com a Fibria) em Aracruz , no Norte do Estado. Para diminuir os custos de produção, a empresa está favorecendo fábricas em outros Estados.

Your browser does not support the audio element. Suzano reduz produção no ES e pode desistir de investimentos

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, há uma escassez de eucalipto no entorno do complexo industrial de Aracruz, o que faz com que seja necessário buscar matéria-prima muito mais distante, aumentando assim os custo de produção. Isso porque, segundo o presidente da, Léo de Castro, há uma escassez deno entorno do complexo industrial de Aracruz, o que faz com que seja necessário buscar matéria-prima muito mais distante, aumentando assim os custo de produção.

“O raio médio de captação de eucalipto é muito maior em Aracruz do que em outras unidades da Suzano. Isso faz com que a unidade fique em desvantagem”, afirmou. Segundo ele, enquanto na unidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, é possível encontrar as árvores em um raio médio de 40 km, no Estado, a distância chega a 400 km.

Licenciamento

O presidente da Findes afirma que há problemas no licenciamento ambiental, que é demorado. Ele diz que há caso de pedidos que demoram até quatro anos para serem concluídos. “Temos vários municípios que podem receber essa cultura de eucalipto. A gente precisa ajudar para que esse licenciamento aconteça de forma mais ágil. Nós já estamos em um cenário ruim e o ciclo do eucalipto é longo. Plantando hoje, só colhe daqui a seis ou sete anos”, explica.

Ele diz ainda que a falta de agilidade no licenciamento pode até desencorajar investimentos da Suzano no Estado . Na cartela de investimentos em solo capixaba que estava planejada a construção da fábrica de bio-óleo, também em Aracruz, com investimento de maio bilhão. A empresa, no início do ano, também demonstrou interesse em construir uma fábrica de papel. “As empresas, quando crescem, passam a ter opções. Nós estamos competindo por esses investimentos”, disse.

Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), órgão responsável por licenciar o plantio de eucalipto, os processos atuais envolvendo a Suzano estão dentro do prazo previsto em lei (dois a três meses no caso de áreas com menos de 100 hectares e até um ano para áreas maiores).

“Se tudo estiver correto, tudo se resolve nesse prazo. O que acontece é que muitas vezes o processo chega com problemas na documentação da propriedade, ou estudos ambientais insuficientes”, afirma o gerente de Licenciamento e Controle Florestal do Idaf, Fabiano Campos Grazziotti.

Segundo ele, só há um processo mais longo, que corre há quatro anos no órgão. Ele diz respeito a uma área de 4 mil hectares em Conceição da Barra . Por se tratar de área maior que mil hectares, é necessário estudo de impacto ambiental mais completo e ainda consultar todos os órgãos municipais, estaduais e federais que possam ter relação com a atividade pretendida ou sofrer alguma consequência dela.

“Nos processos que envolvem estudo ambiental, tem que consultar Iema, Ibama, MPF MPES , Consema, prefeitura. Todos tem que se manifestar. Ainda temos que fazer audiência pública para a comunidade poder se manifestar e conhecer o empreendimento”, afirmou.

Grazziotti diz que, nesse caso específico (de quatro anos), o processo não avançou ainda pois falta anuência da prefeitura, ou seja, o município tem que confirmar se quer aquele empreendimento em seu território.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Conceição da Barra que afirmou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que afirmou negar a anuência já que a lei orgânica do município proíbe o aumento da cobertura de eucalipto na cidade. Ainda segundo a prefeitura, atualmente, 55% do território rural do município pertence à Suzano e 40% do solo já é ocupado com plantio de eucalipto.

Em nota, a Suzano disse que o ambiente de negócios no mercado de celulose continua desafiador, sobretudo em função de questões macroeconômicas e geopolíticas, ocasionando um desequilíbrio entre oferta e demanda.