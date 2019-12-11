Produção da indústria do ES tem maior queda do país

Trabalhador da indústria Crédito: Pixabay

A Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta terça-feira (10), mostrou ainda que o Espírito Santo teve também a maior queda no acumulado do ano, de 14%, pressionado, principalmente, pelos recuos assinalados por indústrias extrativas, celulose, e metalurgia.

Já em comparação com outubro do ano passado, o recuo do Estado foi ainda mais brusco, com queda de 22,5%.

MAIORES ALTAS NA INDÚSTRIA

Já Goiás teve o maior crescimento (4%), depois vieram Amazonas (2,3%) e São Paulo (1,5%) . Além dessas, duas localidades tiveram alta acima da média nacional: a região Nordeste com 1,2% e a Bahia com 0,9%. O mês também foi positivo para as indústrias do Mato Grosso que cresceram 0,6% e do Rio de Janeiro com 0,2%.

Também registraram queda os Estados de Minas Gerais com -0,7%, Pernambuco e Santa Catarina com -0,6% e Rio Grande do Sul com -0,2%.

Segundo o IBGE, na comparação com outubro de 2018, o setor industrial mostrou crescimento de 1%, também com sete locais apontando resultados positivos. Nessa comparação, o recuo do Espírito Santo foi ainda mais brusco, com queda de 22,5%. Já Goiás (11,2%) e Paraná (9,4%) foram os destaques positivos.