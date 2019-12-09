Indústrias e combustíveis levam o ES a bater meta de arrecadação

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo Crédito: Pixabay

O último mês do ano não tinha nem começado quando a meta de arrecadação de ICMS prevista pelo governo do Espírito Santo foi superada. O previsto para 2019 era alcançar R$ 9,87 bilhões com este imposto, mas ainda em novembro a meta foi batida, atingindo R$ 10,1 bilhões.

As indústrias e o comércio de combustíveis ajudaram alcançar o objetivo de arrecadação. Agora, a expectativa é que o governo feche o ano de 2019 com R$ 11,5 bilhões de arrecadação no ICMS.

De acordo com o secretário da Fazenda do Espírito Santo, Rogelio Pegoretti, a meta foi alcançada antes do fim do ano graças a, basicamente, dois fatores: a melhoria da economia capixaba e as ações de fiscalização que foram feitas.

Do ponto de vista da economia, nós tivemos um crescimento de 23% na arrecadação do ICMS das indústrias . Isso é, na verdade, uma retomada, porque 2018 apresentou números baixos para este setor. Outro que apresentou grande crescimento, de 15,7%, foi o setor de combustíveis, informa Pegoretti.

Além desses dois setores, o secretário destacou a abertura de companhias no Estado. Tem um crescente número de empresas se instalando aqui. Neste ano já tivemos a constituição de 8.874 novas inscrições estaduais. São novos contribuintes se instalando no Espírito Santo, diz. No mesmo período do ano passado o número de novas inscrições ficou em 7.722.

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Há também um trabalho de otimização da receita que tem sido feita pelos auditores fiscais e um mecanismo de cooperação fiscal que permite a contribuintes devedores regularizarem a situação antes de serem fiscalizados, aponta.

ICMS DO ES DEVE CRESCER EM 2020

Se os números de 2019 já agradam por apresentar uma retomada da economia, a expectativa é que em 2020 a arrecadação por meio desse tributo seja ainda maior. O governo estadual já enviou para a Assembleia Legislativa uma expectativa de crescimento de 9,2% na arrecadação do imposto.

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