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ES arrecada R$ 10,1 bilhões de ICMS e supera meta para o ano

Receita Estadual tinha como alvo o valor de R$ 9,87 bilhões. Segundo Sindifiscal, receita é resultado de trabalho de combate à sonegação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 15:35

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 15:35

Sede da Secretaria Estadual da Fazenda Crédito: Sindifiscal/Divulgação
Espírito Santo bateu a meta de arrecadação de ICMS previsto para 2019. A estimativa era alcançar R$ 9,87 bilhões, mas o Estado já arrecadou até agora R$ 10,1 bilhões.
Os bons resultados foram atingidos 40 dias antes do ano terminar. O ICMS é o principal imposto do Estado e corresponde a mais de 50% da receita total, que também envolve taxas, multas, indenizações, convênios, entre outras.

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"Esse resultado significa que o trabalho realizado no âmbito da Receita Estadual tem sido bastante satisfatório, uma vez que os prazos originalmente previstos no Orçamento estão sendo antecipados, apesar do momento de crise econômica do país e do lento crescimento do PIB Estadual", enfatiza o auditor fiscal e diretor do Sindifiscal, Geraldo José Pinheiro.
Segundo ele, a Receita tem tido um comportamento diferenciado e isso tem ligação direta com o trabalho realizado no controle de receita e combate à sonegação.

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