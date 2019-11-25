ES arrecada R$ 10,1 bilhões de ICMS e supera meta para o ano

Sede da Secretaria Estadual da Fazenda Crédito: Sindifiscal/Divulgação

Espírito Santo bateu a meta de arrecadação de ICMS previsto para 2019. A estimativa era alcançar R$ 9,87 bilhões, mas o Estado já arrecadou até agora R$ 10,1 bilhões.

Os bons resultados foram atingidos 40 dias antes do ano terminar. O ICMS é o principal imposto do Estado e corresponde a mais de 50% da receita total, que também envolve taxas, multas, indenizações, convênios, entre outras.

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"Esse resultado significa que o trabalho realizado no âmbito da Receita Estadual tem sido bastante satisfatório, uma vez que os prazos originalmente previstos no Orçamento estão sendo antecipados, apesar do momento de crise econômica do país e do lento crescimento do PIB Estadual", enfatiza o auditor fiscal e diretor do Sindifiscal, Geraldo José Pinheiro.