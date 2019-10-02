Mais de 184 mil devem ser treinados para atuar na indústria

Mapa do Trabalho aponta os profissionais que precisarão ser treinados Crédito: Pexels

O Espírito Santo vai precisar qualificar 184.448 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento entre 2019 e 2023. Os dados fazem parte do Mapa do Trabalho, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O estudo aponta a necessidade de treinamento tanto para os trabalhadores ativos dentro das indústrias do Espírito Santo quanto para os que atuam em outros setores, mas que contratam serviços industriais como comércio, serviço e transporte. De acordo com o estudo, 108.294 (59%) desses profissionais estão dentro das indústrias e 76.155 em outros setores.

O superintendente do Sesi-ES e diretor regional do Senai-ES, Mateus de Freitas, explica a que a evolução das profissões demandam trabalhadores cada bem qualificados.

“O mapa aponta que toda a força de trabalho precisa continuar estudando, a necessidade de requalificação e as profissões que vão mais demandar na indústria capixaba. No Estado, a qualificação é de extrema importância para setores importantes como metal-mecânico, construção civil e alimentos e bebidas”, destaca.

Freitas afirma a necessidade de profissionais bem treinados em empresas focadas em produtividade, competitividade e inovação. Atualmente, o Espírito Santo conta com 160 mil trabalhadores ativos dentro das 18 mil indústrias existentes.

“A Indústria 4 .0 já é uma realidade. Se as pessoas não se prepararem para lidar com essa nova forma de pensar e agir, vão ter muita dificuldade de se manter em atividade, além da empregabilidade cair bastante”, informa o diretor.

Mateus de Freitas frisa ainda que o Mapa do Trabalho Industrial é essencial para conectar as necessidades das indústrias, as demandas de profissões industriais com a oferta de cursos e serviços oferecidos no Senai e no Sesi. O cursos são oferecidos conforme a potencialidade econômica da região.

MAPA DO TRABALHO

De acordo com o Mapa do Trabalho, até 2023 precisarão ser capacitados no Estado 2.715 técnicos de planejamento e controle de produção e 2.017 técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos.

Também vão exigir uma maior demanda de profissionais as áreas de mecânicos de manutenção de máquinas industriais (5.233) e operadores de máquinas para costura de peças do vestuário (4.219).

Áreas com maior demanda por formação no ES

Qualificação (+200h)

Metalmecânica: 13.659

Alimentos: 5.652

Confecção e vestuário: 4.803

Energia e telecomunicações: 3.139

Eletroeletrônica: 2.177

Qualificação (-200h)

Logística e transporte: 24.459

Construção: 24.359

Transversais: 14.506

Metalmecânica: 7.385

Alimentos: 6.299

Cursos técnicos

Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos: o profissional vai precisar de curso Técnico em Mecânica

Técnicos em eletricidade e eletrotécnica: formação como Técnico em Eletrotécnica

Supervisores da Construção Civil: Formação de Técnico em Edificações

Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações: formação de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Especialistas em Logística de Transportes: formação de Técnico em Logística

Cursos de curta duração

Mecânicos de manutenção de máquinas industriais: formação Mecânico de Manutenção Industrial

Mecânicos de manutenção de veículos automotores: formação em Mecânico de Automóveis e Mecânico de Manutenção de Motocicletas

Trabalhadores de instalações elétricas: formação em Eletricista Industrial

Ajudantes de obras civis: formação em Ajudante de Obras