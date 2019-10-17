Fábrica de café solúvel de R$ 250 milhões vai abrir 1.100 vagas no ES

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés do paós Crédito: Pixabay

A Companhia Cacique Café Solúvel vai construir uma unidade em Linhares , no Norte do Estado. Para construir a sua segunda fábrica, a empresa paranaense deve investir quase US$ 60 milhões (cerca de R$ 250 milhões). O lançamento da pedra fundamental será no próximo dia 25 de outubro.

A previsão é que a primeira etapa de construção da empresa seja concluída no primeiro trimestre de 2021. De acordo com a empresa, nesse período, serão criados 300 empregos. Já quando a empresa começar a operar, outras 800 vagas diretas e indiretas serão abertas.

Your browser does not support the audio element. Fábrica de café solúvel de 250 milhões reais vai abrir 1.100 vagas no ES

Em dezembro de 2018, a colunista Beatriz Seixas já havia informado com exclusividade em A Gazeta que a fábrica se instalaria no Estado.

Para o diretor comercial da Cacique, Pedro Guimarães, o acordo entre Mercosul e União Europeia – que reduz a taxa de importação dos 9% para zero a ser realizada, gradativamente, em quatro anos – fez a empresa acelerar os investimentos. "A União Europeia é um mercado extremamente importante e o segundo principal destino das exportações de nossa empresa. A previsão é que o mercado brasileiro de café solúvel aumente em 35% suas exportações para o continente europeu nos próximos cinco anos”, ressaltou.

A unidade da Cacique será construída na Rodovia Governador Mário Covas, km 160 da BR 101, bairro Bebedouro, numa área de 500 mil metros quadrados. A capacidade de produção da fábrica será de 12 mil toneladas de café solúvel ao ano.

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A instalação no Estado deve-se principalmente pelo fato do Espírito Santo ser o maior produtor de café conilon do país, principal matéria-prima para a produção do café solúvel.