As promessas e as dúvidas que envolvem rede de supermercados do ES

Máquinas de cartão

Começaram a faltar produtos nas prateleiras dos supermercados. Diferentes unidades da rede estavam ou estão desabastecidas. Itens perecíveis como frutas, hortaliças, frios (queijos, presuntos, mortadela), pães e carnes foram os primeiros a faltar nas lojas, já que esse tipo de produto não é estocado em grandes quantidades. Mas outras mercadorias também estão desfalcadas, como é o caso de papel higiênico. A coluna conversou com alguns funcionários do Santo Antônio e o relato foi o mesmo: “Muitos fornecedores não estão batendo mercadorias. Os que estão entregando estão batendo uma quantidade pequena com receio de não receberem.” O que a diretoria do grupo alega é que a rede está trocando alguns fornecedores e que tomou a decisão de reduzir a quantidade de dias de estocagem dos produtos.

A insegurança entre fornecedores é grande, já que muitos deles estão sem receber por mercadorias que já foram fornecidas. Uma fonte do setor revela que há empresas de diversos segmentos, que vão do de alimentos ao de materiais de limpeza, com pagamentos em atraso, com valores que variam de R$ 16 mil a R$ 1 milhão. Um empregado do supermercado contou à coluna que a explicação que foi dada internamente é que está acontecendo uma auditoria avaliando e revisando alguns contratos, motivo pelo qual vários pagamentos foram suspensos e/ou negociados. “Disseram que a auditoria vai durar seis meses. Ou seja, vamos continuar com essa instabilidade de entregas de produtos por algum tempo. Agora, ficar sem mercadoria na bica do verão? É um tiro no pé!”, avaliou um profissional do grupo. Mas oficialmente, os responsáveis pela empresa garantem que a transição será finalizada antes mesmo da alta temporada.

Outro ponto que chama a atenção é o fato de o centro de distribuição da rede Santo Antônio, localizado no bairro Muquiçaba, estar vazio. Caminhões já não batem mercadoria e o espaço, de acordo com a diretoria do grupo, será transformado em um atacarejo, que deverá começar a funcionar, segundo o empresário Crezo Suerdieck, até dezembro. Enquanto isso, a logística de distribuição para as lojas de Guarapari e Anchieta vai acontecer por meio de galpões que o grupo tem no Rio de Janeiro. Em um segundo momento, será avaliada uma área para implantar um novo centro de distribuição no Espírito Santo, conforme explicou a diretoria da rede.

Desde que o grupo assumiu a gestão da rede, o pagamento dos salários dos funcionários, que acontecia por meio de contas do Banco do Brasil, está passando por mudanças. O grupo explica que os salários estão sendo pagos em dia, mas que a normalização dos pagamentos deverá acontecer em novembro, quando eles deverão ser realizados pelo Santander.