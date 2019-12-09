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P-71

Plataforma da Petrobras sai da China para ser concluída em Aracruz

Embarcação deve vir para o Espírito Santo ainda neste mês. A montagem dos módulos da FPSO será feira no Estaleiro Jurong. Projeto deve gerar empregos na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 20:06

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 20:06

Estaleiro CIMC Raffles, na China, onde o casco da plataforma P-71 está sendo montado Crédito: Divulgação/CIMC Raffles
O casco de uma nova plataforma da Petrobras deve sair este mês do estaleiro onde está sendo construído, na China, em direção a Aracruz, no Espírito Santo. No Estaleiro Jurong será feita a integração dos módulos do navio, que vai atuar na exploração e produção de petróleo.
A FPSO (sigla para unidade que produz, armazena e transfere petróleo) P-71, quando pronta, será instalada no campo de Sururu, na Bacia de Santos, no litoral sul do Rio de Janeiro. No entanto, seu processo de montagem deve gerar e manter empregos no Espírito Santo.
Além da montagem, o estaleiro Jurong também deverá fazer a construção de alguns módulos, que são o conjunto de equipamentos e válvulas responsáveis pela operação da plataforma. O trabalho deve durar cerca de um ano e meio.

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Quando o contrato foi firmado, em 2018, a Petrobras informou que a construção do casco, que é a primeira fase do projeto, ficaria por conta da empresa chinesa. Isso porque, no momento da licitação, não foram identificados no Brasil estaleiros com capacidade de atender a demanda de construir um casco deste porte.  
Estaleiro Jurong Crédito: Divulgação/Jurong
Na avaliação do presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira, ter a embarcação no Espírito Santo representa a continuidade da operação do estaleiro asiático, mantendo empregos e investimentos. É algo muto positivo e que confirma que vamos manter a carga de trabalho na Jurong,diz. 
Vai ser muito bom para o setor metalmecânico e para toda a cadeia porque envolve também comércio, serviços, pintura, alimentação e outros. É uma cadeia enorme, afirma Durval.  
O Estaleiro Jurong Aracruz foi demando a respeito do tempo de conclusão do trabalho e do número de postos que deve ser gerado, mas não respondeu até a publicação desta matéria. 

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