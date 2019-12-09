Plataforma da Petrobras sai da China para ser concluída em Aracruz

Estaleiro CIMC Raffles, na China, onde o casco da plataforma P-71 está sendo montado Crédito: Divulgação/CIMC Raffles

A FPSO (sigla para unidade que produz, armazena e transfere petróleo) P-71, quando pronta, será instalada no campo de Sururu, na Bacia de Santos, no litoral sul do Rio de Janeiro . No entanto, seu processo de montagem deve gerar e manter empregos no Espírito Santo.

Além da montagem, o estaleiro Jurong também deverá fazer a construção de alguns módulos, que são o conjunto de equipamentos e válvulas responsáveis pela operação da plataforma. O trabalho deve durar cerca de um ano e meio.

Quando o contrato foi firmado, em 2018, a Petrobras informou que a construção do casco, que é a primeira fase do projeto, ficaria por conta da empresa chinesa. Isso porque, no momento da licitação, não foram identificados no Brasil estaleiros com capacidade de atender a demanda de construir um casco deste porte.

Estaleiro Jurong Crédito: Divulgação/Jurong

Na avaliação do presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira, ter a embarcação no Espírito Santo representa a continuidade da operação do estaleiro asiático, mantendo empregos e investimentos. É algo muto positivo e que confirma que vamos manter a carga de trabalho na Jurong,diz.

Vai ser muito bom para o setor metalmecânico e para toda a cadeia porque envolve também comércio, serviços, pintura, alimentação e outros. É uma cadeia enorme, afirma Durval.