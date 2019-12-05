Petrobras adia novamente início da operação de plataforma no ES

O motivo para o adiamento não foi explicado pela estatal. O projeto tinha investimentos programados na ordem de R$ 5,6 bilhões.

O Integrado Parque das Baleias é o projeto mais importante previsto pela Petrobras desde 2014, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58.

A FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo) deve interligar 25 poços, entre novos e outros em operação, que vão produzir tanto para o novo navio plataforma quanto para outras estruturas existentes na região. O empreendimento, quando estiver operando, deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás.