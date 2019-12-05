Plataforma FPSO Capixaba, localizada no Litoral Norte do ES, em Aracruz Crédito: Petrobras/Valter Monteiro

Your browser does not support the audio element. Petrobras vai desativar quatro plataformas no ES até 2022

Já em 2022, segundo o Plano de Negócios e Gestão da Petrobras (PGN) 2020-2024, apresentado nesta quarta-feira (04), será a vez da FPSO Capixaba ser desmontada. Ela está instalada nos campos de Cachalote e Baleia Branca na região conhecida como Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado.

O navio-plataforma, que já operou anteriormente no campo de Golfinho, na Bacia do Espírito Santo, é arrendado pela Petrobras junto a uma empresa privada e esse contrato estaria perto do fim.

Os 18 descomissionamentos, como são chamados os processos de desativação de plataformas, deverão custar à estatal US$ 6 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 25 bilhões, até 2024.

A empresa já havia anunciado que o desmonte das três plataformas de Cação demandaria cerca de US$ 30 milhões em investimentos. No entanto, no novo PNG da Petrobrás não está especificado quanto o descomissionamento da FPSO Capixaba deve custar.