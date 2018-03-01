P-71: nova plataforma da Petrobras será montada no Espírito Santo

Construção da P-71 será finalizada no estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Divulgação

A montagem de um nova plataforma de exploração e produção de petróleo será feita no Espírito Santo. A construção da P-71, da Petrobras, foi iniciada na China pelo estaleiro CIMC Raffles e será finalizada no Estado pelo Estaleiro Jurong Aracruz.

A FPSO (sigla para unidade que produz, armazena e transfere petróleo), será instalada no campo de Sururu, na Bacia de Santos. No entanto, seu processo de montagem deve gerar e manter empregos no Estado.

De acordo com a Petrobras, o contrato para a construção do casco, que é a primeira fase do projeto, foi firmado com a empresa chinesa uma vez que, no momento da licitação, não foram identificados no Brasil estaleiros com capacidade de atender a demanda de construir um casco deste porte.

Segundo a petroleira, a previsão é que o estaleiro chinês conclua o casco no final de 2019, quando a embarcação será enviada para Aracruz, onde será feita a integração dos módulos da planta de processo no casco. Além da montagem, o estaleiro Jurong também deverá fazer a construção de alguns módulos, que são o conjunto de equipamentos e válvulas responsáveis pela operação da plataforma.

Na avaliação do coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira, ter a embarcação no Espírito Santo representa a continuidade da operação do estaleiro asiático, mantendo empregos e investimentos. É um projeto que dá continuidade aos trabalhos do estaleiro, tornando-o irreversível e garantindo empregos, fomentando tecnologias, além da cadeia de fornecedores que será beneficiada. Cerca de três mil empregos devem ser mantidos com a nova plataforma.

Para o governador Paulo Hartung, a conquista é importante para o Estado e consolida a Jurong em Aracruz. Eu tenho dito que dos diversos projetos desenvolvidos no país, e eram muitos, o que está melhor e que sobreviveu às intempéries da queda da Sete Brasil é o Estaleiro Jurong Aracruz. Devagar ele está conseguindo ampliar a sua carteira de serviços, comenta, acreditando que, no futuro, além de fornecer para o Brasil, o empreendimento em Aracruz deve alcançar o mercado africano e o do Golfo do México. Procurada, a Jurong não enviou resposta à reportagem.

HISTÓRICO

Início

Em 2011, o Grupo Jurong iniciou a implantação do estaleiro em Aracruz investindo R$ 500 milhões.

Navios-sonda

Foi assinado em 2012 o contrato de R$ 10 bilhões para construção de sete navios-sonda no estaleiro.

Primeiro navio

Em 2015, o primeiro dos navios-sonda começou a ser construído pelo estaleiro. O casco do navio Arpoador foi feito em Singapura, e a embarcação está em fase de finalização no Estado.

Primeira plataforma

O estaleiro começou em 2016 a finalização do navio plataforma P-68 da Petrobras, que teve o casco construído no Rio Grande do Sul.

Nova plataforma