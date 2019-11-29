ArcelorMittal ganha espaço para inovações tecnológicas na indústria

Laboratório de inovação ArcelorMittal Crédito: Divulgação / Mosaico Imagem

ArcelorMittal lançou nesta quinta-feira (28) o programa de inovação digital da empresa. O local fica na sede da companhia, no Complexo de Tubarão . Segundo a empresa, o espaço vai proporcionar o suporte físico necessário para o desenvolvimento de atividades que busquem soluções ligadas ao ecossistema digital para o segmento de Aços Planos das unidades de Tubarão, Vega (SC) e Contagem (MG),

O programa foi abtizado de iNO.VC (leia-se inove-se) - nome escolhido após votação entre os empregados da ArcelorMittal

A proposta é que o Programa iNO.VC atue como uma verdadeira plataforma colaborativa, conectando o segmento de aços planos às redes de universidades, iniciativas e startups, explica o Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital da ArcelorMittal Tubarão, Robson Ribeiro Moysés.

O espaço que abrigará as atividades do programa iNO.VC é localizado na área administrativa da empresa, próxima ao restaurante. "Nosso objetivo foi criar espaços agradáveis e que estimulem a comunicação interna, mas que também garantam privacidade, quando necessário, afirma Robson.