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Laboratório

ArcelorMittal ganha espaço para inovações tecnológicas na indústria

A intenção é conectar o segmento de aço às redes de universidades, iniciativas e startups
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 21:14

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 21:14

Laboratório de inovação ArcelorMittal Crédito: Divulgação / Mosaico Imagem
ArcelorMittal lançou nesta quinta-feira (28) o programa de inovação digital da empresa. O local fica na sede da companhia, no Complexo de Tubarão. Segundo a empresa, o espaço vai proporcionar o suporte físico necessário para o desenvolvimento de atividades que busquem soluções ligadas ao ecossistema digital para o segmento de Aços Planos das unidades de Tubarão, Vega (SC) e Contagem (MG),
O programa foi abtizado de iNO.VC (leia-se inove-se) - nome escolhido após votação entre os empregados da ArcelorMittal

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A proposta é que o Programa iNO.VC atue como uma verdadeira plataforma colaborativa, conectando o segmento de aços planos às redes de universidades, iniciativas e startups, explica o Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital da ArcelorMittal Tubarão, Robson Ribeiro Moysés.
O espaço que abrigará as atividades do programa iNO.VC é localizado na área administrativa da empresa, próxima ao restaurante. "Nosso objetivo foi criar espaços agradáveis e que estimulem a comunicação interna, mas que também garantam privacidade, quando necessário, afirma Robson.
O Líder de Inovação Aberta da Renault, Alexandre Grenteski, participou do evento de inauguração. Ele falou sobre uma experiência semelhante da sua empresa: em abril deste ano, a marca francesa inaugurou o Renault Lab dentro do Cubo (hub de inovação do banco Itaú), um espaço exclusivo para desenvolvimento de soluções e especialmente concebido para conectar startups, universidades, grandes empresas e investidores.

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