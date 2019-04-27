Desafio na área de óleo e gás abre inscrições para startups capixabas

Startups capixabas têm até domingo (28) para se inscreverem num desafio na área de óleo e gás, com oportunidade de desenvolvimento de projetos para uma empresa de atuação no Brasil e no exterior. O Ocyan Waves Challenge tem como objetivo apresentar soluções inovadoras no setor de petróleo, de acordo com questões apresentadas pelas áreas operacionais e de apoio da companhia.

As startups selecionadas terão suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco, e poderão se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas podem se cadastrar no site www.ocyanwaves.com.

O diretor de Produção Offshore da Ocyan, Rodrigo Lemos, explica que o objetivo do programa é aliar a companhia à capacidade criativa das startups a fim de acelerar o processo de inovação na Ocyan, gerando ganhos de eficiência operacional. "Junto com as startups queremos encontrar respostas para demandas concretas da empresa, com foco no aumento da segurança e da produtividade em atividades operacionais e de suporte".

As startups deverão buscar soluções inovadoras para os oito desafios selecionados pela Ocyan, sendo elas: melhoria da comunicação com os integrantes que trabalham em alto-mar; aprimoramento do monitoramento de colaboradores durante emergências; digitalização de documentos a bordo das unidades em alto-mar; interface inteligente entre integrantes e funcionalidades de RH; gestão do recebimento e expedição de materiais; melhoria no controle operacional do BOP (Blowout Preventer), importante equipamento das sondas; otimização do processo de inspeção de equipamentos; e aprimoramento no controle da produtividade de drill pipes, ajudando a monitorar o funcionamento desses tubos.

O desafio terá quatro fases, sendo a de inscrição a primeira. Depois, há a seleção das startups escolhidas para a fase de imersão. Desse grupo, sairão até oito startups com maior aderência aos desafios e com as melhores propostas apresentadas. Por fim, as soluções serão desenvolvidas e avaliadas pela companhia.