Veja como trabalhar nas obras da fábrica de café solúvel em Linhares

Algumas vagas já estão abertas, de acordo com o site da construtora. Há chances para assistente de planejamento e controle (1), assistente de suprimentos (1), técnico de segurança do trabalho (1), assistente de logística (1), auxiliar de suprimentos plind (1), encarregado de produção (1), almoxarife plind (1), assistente de produção (1), encarregado de logistica (1), zelador (1), estagiário em engenharia (3), estagiário de segurança do trabalho (1), auxiliar de engenharia (1), auxiliar de eletricista (1), eletricista (1), engenheiro residente (1), almoxarife (1), supervisor de produção (1) e administrativo de obra (1).