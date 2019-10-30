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Veja como trabalhar nas obras da fábrica de café solúvel em Linhares

Contratações já começaram e serão feitas pela empresa responsável pela construção da unidade da Café Cacique

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 13:14
O Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés do paós Crédito: Pixabay
Quem está à procura de emprego deve ficar atento. A Plaenge, empresa responsável pela construção da nova fábrica da Cia Cacique de Café Solúvel, que será instalada em Bebedouros, Linhares, já começou a contratar profissionais para atuarem nas obras. Já estão abertas 21 oportunidades. 

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A previsão é que sejam gerados 300 empregos no pico das obras.  Quando entrar em operação serão geradas 212 oportunidades e outros 800 postos indiretos.
Os interessados em trabalhar nas obras podem fazer o pré-cadastro no site www.plaengeindustrial.com.br, na aba "Trabalhe Conosco". O candidato deve fazer a filtragem das vagas por Estado. No endereço eletrônico, também é possível fazer o pré-cadastro para as futuras oportunidades.

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Algumas vagas já estão abertas, de acordo com o site da construtora. Há chances para assistente de planejamento e controle (1), assistente de suprimentos (1), técnico de segurança do trabalho (1), assistente de logística (1), auxiliar de suprimentos plind (1), encarregado de produção (1), almoxarife plind (1), assistente de produção (1), encarregado de logistica (1), zelador (1), estagiário em engenharia (3), estagiário de segurança do trabalho (1), auxiliar de engenharia (1), auxiliar de eletricista (1), eletricista (1), engenheiro residente (1), almoxarife (1), supervisor de produção (1) e administrativo de obra (1).
A Plaenge será responsável por todas as etapas da obra, o que inclui os projetos executivos, construção civil e montagem eletromecânica. A previsão é de que as obras durem 14 meses.
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