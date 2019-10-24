Veja como se candidatar para trabalhar na fábrica de café solúvel

A equipe inicial será composta por mecânico, eletricista, técnico em química, operadores de equipamentos e operadores de caldeira. Haverá ainda oportunidades para área administrativa, nas áreas contábil e fiscal.
Os interessados devem fazer o cadastro no site www.cacique.com.br, na aba Trabalhe conosco.
Durante a fase de construção, serão gerados 300 novos empregos e outros 800 cargos diretos e indiretos quando estiver em operação.
A companhia lança nesta sexta-feira (25) a pedra fundamental da fábrica que será construída em Linhares (ES),que será construída na Rodovia Governador Mário Covas BR 101 km 160, bairro Bebedouro. A empresa vai fazer um investimento inicial em torno de US$ 60 milhões nesta nova planta industrial. A previsão é que a primeira etapa seja concluída no primeiro trimestre de 2021.