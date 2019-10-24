Veja como se candidatar para trabalhar na fábrica de café solúvel

Cacique Café Solúvel vai contratar profissionais para trabalhar nas obras da empresa, em Linhares; serão gerados 300 empregos durante as obras

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 15:39
Fábrica de café solúvel será construída em Linhares e vai gerar 300 empregos durante as obras Crédito: Arquivo/AG
A Cacique Café Solúvel, que será construída em Linhares, está com vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar nas obras da empresa a partir deste mês. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade.

A equipe inicial será composta por mecânico, eletricista, técnico em química, operadores de equipamentos e operadores de caldeira. Haverá ainda oportunidades para área administrativa, nas áreas contábil e fiscal.
Os interessados devem fazer o cadastro no site www.cacique.com.br, na aba Trabalhe conosco.

Veja Também

Rede de hospitais vai ampliar unidades no ES e criar 650 novos empregos

Brinox abre vagas de empregos para fábrica em Linhares

Rede de supermercado vai abrir 1.700 vagas de emprego até 2021

Durante a fase de construção, serão gerados 300 novos empregos e outros 800 cargos diretos e indiretos quando estiver em operação.
A companhia lança nesta sexta-feira (25) a pedra fundamental da fábrica que será construída em Linhares (ES),que será construída na Rodovia Governador Mário Covas  BR 101  km 160, bairro Bebedouro. A empresa vai fazer um investimento inicial em torno de US$ 60 milhões nesta nova planta industrial. A previsão é que a primeira etapa seja concluída no primeiro trimestre de 2021.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'

