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R$ 40 milhões de investimento

Rede de hospitais vai ampliar unidades no ES e criar 650 novos empregos

Oportunidades serão para técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, entre outros. Contratações vão ocorrer a partir de 2020, a medida que as obras forem entregues

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 16:16
Hospital Meridional: grupo vai investir R$ 40 milhões e gerar 650 novos empregos Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um investimento da ordem de R$ 40 milhões na expansão de dois hospitais na Grande Vitória vai gerar 650 novas vagas de emprego. A rede Meridional vai ampliar as instalações das unidades hospitalares de Cariacica e Serra (Metropolitano). As obras vão começar no final deste ano e devem ser concluídas até 2021.

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Quando as novas estruturas entrarem em atividade, serão contratados profissionais como técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, além de pessoal nas áreas de faturamento, nutrição e higienização. As contratações devem começar a partir de 2020, a medida que as obras forem entregues.  A forma de cadastramento de currículos será divulgada posteriormente. 

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O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) pelo diretor-geral da Rede Meridional, Ivan Lima. Segundo ele, no hospital de Cariacica serão investidos R$ 30 milhões para ofertar mais 100 leitos hospitalares, sendo dez novas UTIs. Ao todo serão 500 oportunidades de trabalho na unidade.
Já no Hospital Meridional da Serra, antigo Hospital Metropolitano, o investimento vai girar em torno de R$ 3 e 4 milhões, com abertura de 150 vagas.
Para cada leito, são necessários cinco trabalhadores. Essas contratações serão para áreas operacionais. Todas essas categorias que têm contato com o paciente precisam ter aumento nos quadros dentro dos hospitais, comentou o diretor geral.
Além da expansão, a rede ainda fará um investimento de R$ 5 milhões em uma unidade de radioterapia. Entretanto, ainda não está acertado se essa ampliação será na unidade de Cariacica ou da Serra.

EXPANSÃO PARA FORA DO ES

O Meridional também anunciou que comprou o Hospital São Mateus, de Cuiabá (MT). Esta é a primeira unidade do grupo fora do Espírito Santo. Estamos com negociações avançados com outros duas ou três Unidades da Federação para expansão, adiantou Lima.
O grupo hospitalar Meridional conta com seis unidade do Espírito Santo e, em 2018, recebeu aporte do fundo de investimentos norte-americano H.I.G Capital, que se tornou sócio da rede. Segundo Lima, esse aporte tem sido fundamental para a expensão da empresa pelo país.

PARCERIA PARA PLANO DE SAÚDE  PARA EMPRESAS CAPIXABAS

O grupo Meridional será parceiro da seguradora Bradesco Saúde em um plano de saúde exclusivo para as empresas do Espírito Santo. Trata-se do plano Efetivo Capixaba, lançado nesta terça (22), com mensalidades que custam a partir de R$ 183.
A cobertura é nacional e benefício estará disponível para empresas a partir de três pessoas. O usuário poderá ter acesso a hospitais, pronto-socorro e maternidade do Meridional e de outras unidades hospitalares parceiras pelo Estado.
Hoje, a Bradesco Saúde - que é líder desse mercado no país - já conta com 38 mil segurados no Espírito Santo e planeja ampliar a atuação no mercado capixaba com esse novo plano com preços mais em conta. "Escolhemos o Espírito Santo como segundo Estado para lançar um plano exclusivo pela pujança econômica daqui e por termos encontrado um parceiro com tamanha capilaridade como o Meridional", afirmou Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.
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