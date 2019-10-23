Rede de hospitais vai ampliar unidades no ES e criar 650 novos empregos

Hospital Meridional: grupo vai investir R$ 40 milhões e gerar 650 novos empregos Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Um investimento da ordem de R$ 40 milhões na expansão de dois hospitais na Grande Vitória vai gerar 650 novas vagas de emprego . A rede Meridional vai ampliar as instalações das unidades hospitalares de Cariacica e Serra (Metropolitano). As obras vão começar no final deste ano e devem ser concluídas até 2021.

Quando as novas estruturas entrarem em atividade, serão contratados profissionais como técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, além de pessoal nas áreas de faturamento, nutrição e higienização. As contratações devem começar a partir de 2020, a medida que as obras forem entregues. A forma de cadastramento de currículos será divulgada posteriormente.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) pelo diretor-geral da Rede Meridional, Ivan Lima. Segundo ele, no hospital de Cariacica serão investidos R$ 30 milhões para ofertar mais 100 leitos hospitalares, sendo dez novas UTIs. Ao todo serão 500 oportunidades de trabalho na unidade.

Já no Hospital Meridional da Serra, antigo Hospital Metropolitano, o investimento vai girar em torno de R$ 3 e 4 milhões, com abertura de 150 vagas.

Para cada leito, são necessários cinco trabalhadores. Essas contratações serão para áreas operacionais. Todas essas categorias que têm contato com o paciente precisam ter aumento nos quadros dentro dos hospitais, comentou o diretor geral.

Além da expansão, a rede ainda fará um investimento de R$ 5 milhões em uma unidade de radioterapia. Entretanto, ainda não está acertado se essa ampliação será na unidade de Cariacica ou da Serra.

EXPANSÃO PARA FORA DO ES

O Meridional também anunciou que comprou o Hospital São Mateus, de Cuiabá (MT). Esta é a primeira unidade do grupo fora do Espírito Santo. Estamos com negociações avançados com outros duas ou três Unidades da Federação para expansão, adiantou Lima.

PARCERIA PARA PLANO DE SAÚDE PARA EMPRESAS CAPIXABAS

O grupo Meridional será parceiro da seguradora Bradesco Saúde em um plano de saúde exclusivo para as empresas do Espírito Santo. Trata-se do plano Efetivo Capixaba, lançado nesta terça (22), com mensalidades que custam a partir de R$ 183.

A cobertura é nacional e benefício estará disponível para empresas a partir de três pessoas. O usuário poderá ter acesso a hospitais, pronto-socorro e maternidade do Meridional e de outras unidades hospitalares parceiras pelo Estado.